Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο ως ύποπτοι ότι είναι το ζευγάρι που εισέβαλε στην αίθουσα Απόλλων του μουσείου και έκλεψε τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, δήλωσε σήμερα η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκουό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Οι δύο άνδρες έχουν εν μέρει παραδεχτεί την εμπλοκή τους στη ληστεία, δήλωσε η εισαγγελέας.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερις κλέφτες που φορούσαν κουκούλες έφυγαν με τα κοσμήματα, μετά την εισβολή τους στο Λούβρο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, εκθέτοντας τα κενά στα μέτρα ασφαλείας του μουσείου που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως. Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι επί του παρόντος τα κοσμήματα «δεν έχουν βρεθεί ακόμη», ενώ επεσήμανε ότι περίπου 100 αστυνομικοί ασχολούνται με αυτή την υπόθεση.

Επιπλέον, η γαλλίδα εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι τίποτα δεν δείχνει πως οι ληστές είχαν συνενόχους μέσα στο μουσείο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η συμμορία να έχει περισσότερα μέλη από τους τέσσερις που εμφανίστηκαν να λαμβάνουν μέρος στο ριφιφί.

Γνωστοί στις Αρχές οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde», ο ένας από τους δύο υπόπτους έχει γαλλική υπηκοότητα, ενώ ο άλλος έχει διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα. Μάλιστα, ο δεύτερος συνελήφθη γύρω στις 10:00 το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου από τα αρμόδια τμήματα που έχουν αναλάβει τη διαλεύκανση της υπόθεσης στο αεροδρόμιο Roissy-Charles-de-Gaulle, ο οποίος ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία. Οι ερευνητές της BRB (:Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών), οι οποίοι παρακολουθούσαν τους δύο υπόπτους για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα με την ελπίδα να εντοπίσουν τα κλοπιμαία και να ταυτοποιήσουν τους συνεργούς τους, αναγκάστηκαν να επιταχύνουν τις επιχειρήσεις τους.

Ο άλλος ύποπτος συνελήφθη περίπου την ίδια ώρα στο Seine-Saint-Denis, το οποίο είναι μία πολύ καλή συνοικία στο κέντρο του Παρισιού.

Οι δύο άνδρες είναι κοντά στα 30 και γνωστοί στην αστυνομία για «εξελιγμένες κλοπές», όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται η εφημερίδα «Le Monde». Η κράτηση τους για «οργανωμένη κλοπή» και «εγκληματική συνωμοσία» θα μπορούσε να διαρκέσει έως και ενενήντα έξι ώρες.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, οι ερευνητές της BRB και της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έρευνα, εξακολουθούν να αναζητούν τα λάφυρα, τα οποία εκτιμώνται σε 88 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και τους άλλους συνεργούς.

Η δικαστής ανακοίνωσε πως η εισαγγελία πρόκειται να δημοσιεύσει κι άλλες πληροφορίες για τους συλληφθέντες, μετά το τέλος της προφυλάκισης.