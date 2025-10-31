Καμία σχέση δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει την ανεκτίμητη, βαθιά, ανιδιοτελή αγάπη που μας συνδέει με τους τετράποδους φίλους μας. Οι σκύλοι και οι γάτες μας δεν είναι απλώς μία συντροφιά, αλλά μέλη της οικογένειάς μας, πιστοί σύντροφοί στις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Κάθε στιγμή που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμη και μοναδική, για αυτό αξίζει να έχουμε ως πρώτη και βασική προτεραιότητα τη φροντίδα και την υγεία τους, καθώς έτσι εξασφαλίζουμε πως μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή με ασφάλεια και χαρά.

Όσοι μοιραζόμαστε το σπίτι μας με ένα τετράποδο φιλαράκι ξέρουμε πως η ζωή μαζί του είναι γεμάτη χαρές και εκπλήξεις: παιχνίδια στο πάρκο, βόλτες στο ηλιοβασίλεμα, ατελείωτα χάδια, ξέφρενες χαρές όταν επιστρέφουμε στο σπίτι. Κάθε κούνημα της ουράς ή υπόκωφο γουργουρητό είναι η ανταμοιβή μας, ένα σημάδι που μας αποκαλύπτει πως ξέρουν ότι τα αγαπάμε χωρίς όρους. Ωστόσο, όπως σε κάθε σχέση έτσι και σε αυτή υπάρχουν και οι δύσκολες ημέρες, οι αρρώστιες, τα ατυχήματα, τα γεράματα που μας ανησυχούν για την υγεία τους.

Για αυτές τις δύσκολες στιγμές μίλησαν η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου στο podcast «Έχεις 2 λεπτά;», όπου μέσα από τη δική τους εμπειρία με τα κατοικίδιά τους μας εξήγησαν πως ο μόνος τρόπος για να είμαστε σίγουροι πως το κατοικίδιό μας είναι όντως χαρούμενο, είναι να εξασφαλίσουμε πρώτα από όλα την υγεία τους, σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

My Happy Pet: Ένα δώρο εμπιστοσύνης στα τετράποδα μέλη της οικογένειάς μας

Είναι αλήθεια πως το σενάριο να συμβεί κάτι δυσάρεστο στον σκύλο ή τη γάτα μας, είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να σκεφτούμε. Το ερώτημα είναι, ωστόσο, τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο ξαφνικά, ώστε να μην πακινοβληθούμε, ούτε οικονομικά, ούτε ψυχολογικά;

Σε αυτό τον προβληματισμό απαντά το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίδιου My Happy Pet της Eurolife FFH, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για όσους θέλουμε να νιώθουμε σιγουριά για ό,τι έχει αξία για εμάς, όπως το τετράποδο μέλος της οικογένειάς μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για σκύλο και γάτα, ανεξαρτήτως φυλής (ράτσας), ηλικίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας. Μόνη προϋπόθεση είναι να έχει microchip.

Το πρόγραμμα My Happy Pet προσφέρεται σε δύο πακέτα, ώστε κάθε κηδεμόνας να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του κατοικιδίου του. Το Standard κοστίζει 75 ευρώ τον χρόνο για σκύλο και γάτα, ενώ το Plus παρέχει ακόμα περισσότερα οφέλη με 85 ευρώ ετησίως για τη γάτα και 95 ευρώ για σκύλο.

Ανάλογα με το πακέτο, το πρόγραμμα καλύπτει πλήθος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την υγεία και την ευζωία του τετράποδου φίλου μας, όπως νοσηλεία και χειρουργικές επεμβάσεις, μικροβιολογικές εξετάσεις, επισκέψεις σε κτηνιάτρους και φυσικοθεραπείες, ετήσιο αιματολογικό και οδοντιατρικό έλεγχο, εμβολιασμούς, υπηρεσίες φροντίδας (καλλωπισμός και συνεδρίες εκπαίδευσης), διαμονή σε πιστοποιημένα κέντρα φιλοξενίας.

Η φροντίδα και η αγάπη για τα κατοικίδιά μας δεν είναι μόνο θέμα χαδιών, ανέσεων και παιχνιδιού· είναι και η σιγουριά ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε απρόβλεπτη συνθήκη. Με το My Happy Pet της Eurolife FFH, η ηρεμία και η ασφάλεια των τετράποδων φίλων μας βρίσκονται στα χέρια μας, ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε μαζί τους κάθε μοναδική στιγμή, γεμάτη χαρά, αγάπη και αμοιβαία εμπιστοσύνη.