Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία στα συντρίμμια του πολυώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στην πόλη Γκέμπζε στη βορειοδυτική Τουρκία.

Το κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι TRT ταυτοποίησε τα θύματα ως μέλη της οικογένειας Μπιλίρ: τον πατέρα Λεβέντ, 43 ετών, τη μητέρα Εμινέ, 37 ετών, την κόρη Χαϊρουννίσα, 14 ετών, και τον γιο Μουχαμμέντ Εμίρ, 12 ετών. Οι διασώστες κατάφεραν να σώσουν τη μεγαλύτερη κόρη, τη 18χρονη Ντιλάρα Μπιλίρ.

Αν και το κρατικό πρακτορείο Anadolu ανέφερε ότι τα αίτια της κατάρρευσης του επταώροφου κτιρίου παραμένουν άγνωστα, ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπουγιουκγκόζ δήλωσε στα τοπικά μέσα πως ενδέχεται να σχετίζεται με τα έργα κατασκευής του μετρό.

Σοβαροί κίνδυνοι σε σεισμογενείς περιοχές

Η Γκέμπζε βρίσκεται πάνω στο ρήγμα της βόρειας Ανατολίας και ήταν μία από τις κύριες περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περίπου 18.000 ανθρώπους. Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η αποτυχία της Τουρκίας να εφαρμόσει σύγχρονους οικοδομικούς κανονισμούς δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους σε σεισμογενείς περιοχές.

Τον Ιανουάριο, η κατάρρευση ενός τετραώροφου κτιρίου στην Κόνια προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων. Οι καταστηματάρχες που νοίκιαζαν το ισόγειο δικάζονται για να διαπιστωθεί αν είχαν αφαιρέσει φέροντες στύλους για να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο – μια συνηθισμένη πρακτική παρά τις αυστηρές ποινές. Αν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινές έως και 22 ετών φυλάκισης.