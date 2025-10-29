Ένα εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στη συνοικία Γκέμπζε στο Κοτσαέλι της Τουρκίας κάτω από άγνωστες συνθήκες σύμφωνα με την Haberler.

Στο σημείο στάλθηκαν ομάδες διάσωσης ενώ ο δήμαρχος Γκέμπζε Ζιννούρ Μπιγιούκγκιοζ δήλωσε: «Τα αρχεία της TÜİK δείχνουν ότι στο κτίριο ζουν δύο οικογένειες. Συνολικά επτά άτομα ζουν εκεί, αλλά υπάρχουν επτά ή λιγότερα άτομα μέσα; Αυτό παραμένει ασαφές. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε πιο οριστικές πληροφορίες τις επόμενες ώρες».

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του CNN Turk κοντά στο σημείο γίνονται εργασίες διάνοιξης μετρό.