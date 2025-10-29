Δύο σοροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του εξαώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN Turk.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε η σορός ενός ατόμου στα ερείπια.

Ο νεκρός ταυτοποιήθηκε ως ο 12χρονος Εμίρ Μπιλίρ, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας Μπιλίρ από ομάδα έρευνας 627 ατόμων.

Η δεύτερη σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα.

Λίγο αργότερα, ζωντανή ανασύρθηκε -σύμφωνα με πληροφορίες- η 18χρονη Ντιλάρα Μπιλίρ, η οποία μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Φατίχ Γκεμπζέ.

Ο κυβερνήτης του Γκεμπζέ, Ιλχαμί Ακτάς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει επιβεβαιωθεί πως και τα πέντε εγκλωβισμένα άτομα είναι μέλη της ίδιας οικογένειας.

Στο κτίριο έμεναν ο Λεβέντ Μπιλίρ, η σύζυγός του Εμινέ Μπιλίρ και τα παιδιά τους, Νίσα Μπιλίρ, Ντιλάρα Μπιλίρ και Μουχαμέντ Εμίρ Μπιλίρ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι περισσότεροι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν βρίσκονταν εντός του κτιρίου, ενώ προληπτικά σφραγίστηκαν 9 πολυκατοικίες και η περιοχή εχει αποκλειστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γειτονιά Γκίζελερ και τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα.

Δείτε live εικόνα από τις έρευνες: