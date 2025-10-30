Αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου εξέφρασαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην αεροπορική βάση της Νότιας Κορέας.

Οι συνομιλίες στην πόλη Μπουσάν, στο νότιο λιμάνι, αποτέλεσαν την πρώτη δια ζώσης συνάντηση των δύο ηγετών από το 2019 και σηματοδότησαν το φινάλε της ταχύρρυθμης περιοδείας του Τραμπ στην Ασία, κατά την οποία προώθησε εμπορικές συμφωνίες με τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

«Θα έχουμε μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση, δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά είναι ένας πολύ σκληρός διαπραγματευτής», είπε ο Τραμπ, καθώς αντάλλαζε χειραψία με τον Σι, ο οποίος παρέμεινε ανέκφραστος ενώ ο Τραμπ δήλωνε στους δημοσιογράφους ότι ίσως υπογράψουν εμπορική συμφωνία μέσα στην ημέρα.

Καθώς κάθονταν με τις αντιπροσωπείες τους για να ξεκινήσουν τις συνομιλίες, ο Σι είπε μέσω μεταφραστή ότι είναι φυσιολογικό για τις δύο κορυφαίες οικονομίες του κόσμου να έχουν κατά καιρούς τριβές.

«Πριν από λίγες ημέρες, οι εμπορικοί διαπραγματευτές των δύο χωρών κατέληξαν σε μια θεμελιώδη συναίνεση σχετικά με την αντιμετώπιση των βασικών ανησυχιών εκατέρωθεν. Είμαι πρόθυμος να συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον πρόεδρο Τραμπ για να θέσουμε στέρεες βάσεις στις σινοαμερικανικές σχέσεις» πρόσθεσε σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου του APEC, διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες. Ο Τραμπ συνόδευσε τον Σι μέχρι το αυτοκίνητό του, προτού ο Αμερικανός πρόεδρος αποχωρήσει από το αεροδρόμιο με επίσημη τελετή υποδοχής και κόκκινο χαλί. Καμία πλευρά δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη λεπτομέρειες για τις συνομιλίες.

Μειώνονται οι δασμοί

«Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, από το Air Force One, για τη συνάντηση διάρκειας 1 ώρας και 40 λεπτών, που ολοκληρώθηκε με χειραψία. «Από ο ένα ως το δέκα, θα βαθμολογούσα με 12 τη συνάντηση», πρόσθεσε.

Οι δασμοί στην Κίνα μειώνονται από το 57% στο 47% ενώ ο αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσκεψη τον Απρίλιο στο Πεκίνο. «Θα συνεργαστούμε για την ειρήνευση στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Τραμπ ενώ αναφέρθηκε σε συμφωνία ενός έτους με προοπτική διεύρυνσης σχετικά με τις σπάνιες γαίες.

Άνοδος στις αγορές

Οι κινεζικές μετοχές ανήλθαν σε υψηλά δεκαετίας και το γουάν σε σχεδόν ετήσιο υψηλό έναντι του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές ελπίζουν σε χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων που έχουν διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την παγκόσμια επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Τα χρηματιστήρια από τη Γουόλ Στριτ έως το Τόκιο έχουν αγγίξει ιστορικά υψηλά τις τελευταίες ημέρες.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα μιλήσει για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας με τον Σι, αφότου οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών φάνηκε να κατέληξαν σε κατανόηση στην Κουάλα Λουμπούρ την Κυριακή. Ωστόσο, καθώς και οι δύο χώρες φαίνεται να είναι όλο και πιο πρόθυμες να «παίξουν σκληρά» σε οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα, παραμένουν ερωτήματα για το πόσο θα διαρκέσει ενδεχόμενη ανακωχή.

Ο εμπορικός πόλεμος αναζωπυρώθηκε αυτόν τον μήνα, αφού το Πεκίνο πρότεινε δραστική επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμων για τις τεχνολογίες αιχμής, έναν τομέα όπου η Κίνα κυριαρχεί.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να απαντήσει με πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές και άλλα μέτρα, όπως περιορισμούς σε προϊόντα που κατασκευάζονται με αμερικανικό λογισμικό, κινήσεις που θα μπορούσαν να αναστατώσουν την παγκόσμια οικονομία.

«Το G2 θα συνεδριάσει σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λίγο πριν τη συνάντηση με τον Σι. Σε άλλη ανάρτηση ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν άμεσα τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, επικαλούμενος τη διευρυνόμενη κινεζική πυρηνική ισχύ. Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη συνάντηση της Πέμπτης.

Οι ΗΠΑ αναμένουν καθυστέρηση στους κινεζικούς ελέγχους για τις σπάνιες γαίες

Μετά από έντονες διαπραγματεύσεις το Σαββατοκύριακο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι αναμένει από το Πεκίνο να καθυστερήσει για έναν χρόνο τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και να επαναλάβει τις αγορές αμερικανικής σόγιας, ζωτικής σημασίας για τους Αμερικανούς αγρότες, ως μέρος ενός «ουσιαστικού πλαισίου» που θα συμφωνηθεί από τους ηγέτες.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, η Κίνα αγόρασε για πρώτη φορά μετά από μήνες φορτία αμερικανικής σόγιας, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters την Τετάρτη.

Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει σήμα ότι ελπίζει η σύνοδος να είναι η πρώτη από πολλές μεταξύ Τραμπ και Σι το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επισκέψεων ηγετών, κάτι που υποδηλώνει μακροχρόνια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Τραμπ επιδιώκει άμεσα αποτελέσματα, καθώς οι συνομιλίες παρακολουθούνται στενά από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα με αντάλλαγμα τη δέσμευση του Πεκίνου να περιορίσει τη ροή χημικών ουσιών για την παραγωγή φαιντανύλης, του θανατηφόρου συνθετικού οπιοειδούς που αποτελεί την κύρια αιτία υπερδοσολογιών στις ΗΠΑ.

Έχει επίσης δηλώσει ότι ίσως υπογράψει τελική συμφωνία με τον Σι για το TikTok, την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που αντιμετωπίζει απαγόρευση στις ΗΠΑ εάν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της δεν αποδεσμεύσουν τις αμερικανικές δραστηριότητές της.

Eντάσεις για την Ταϊβάν

Οι περιφερειακές στρατηγικές εντάσεις, ιδίως γύρω από την Ταϊβάν -την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος, αλλά είναι στενός εταίρος των ΗΠΑ και τεχνολογική υπερδύναμη- ρίχνουν βαριά σκιά στη σύνοδο.

Την Κυριακή κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι βομβαρδιστικά H-6K πέταξαν κοντά στην Ταϊβάν για να πραγματοποιήσουν «ασκήσεις αντιπαράθεσης».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ταϊβάν δεν πρέπει να ανησυχεί για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, παρά τις ανησυχίες ορισμένων ειδικών ότι ο Τραμπ ίσως προσφέρει παραχωρήσεις για το νησί.

Οι ΗΠΑ, βάσει της νομοθεσίας τους, υποχρεούνται να παρέχουν στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθε