Στους πόσους νεκρούς καταρρέει μια εκεχειρία; Αν κρίνουμε από όσα έγιναν το προηγούμενο διήμερο στη Λωρίδα της Γάζας, 110 νεκροί δεν αρκούν για να καταρρεύσει η κατάπαυση του πυρός που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τρεις εβδομάδες. Αντίθετα, τόσο οι άμεσα εμπλεκόμενοι όσο και οι ξένοι μεσολαβητές κάνουν ή λένε πως κάνουν ό,τι μπορούν για να αντέξει η εκεχειρία που όπως αποδείχθηκε κρέμεται κυριολεκτικά από μια… τουφεκιά.

Το κύμα των ισραηλινών βομβαρδισμών που σκότωσε 109 Παλαιστίνιους, ανάμεσα τους δεκάδες παιδιά, πυροδοτήθηκε από τον θανάσιμο τραυματισμό ενός Ισραηλινού στρατιώτη από τα πυρά ελεύθερου σκοπευτή στην «κίτρινη γραμμή» στη βόρεια Γάζα.

Η δυσανάλογη αντίδραση της κυβέρνησης Νετανιάχου κρίθηκε απολύτως δικαιολογημένη από τον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος διακήρυξε πως δεν θα επιτρέψει να υπονομευτεί η διαδικασία και περιέγραψε την κατάσταση με τους πλέον απλοϊκούς όρους: «Η Χαμάς είναι ένα μικρό κομμάτι της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να συμμορφωθούν. Είπαν ότι θα είναι καλοί. Αν φερθούν καλά θα είναι χαρούμενοι. Αν δεν φερθούν καλά, θα εξοντωθούν», είπε ο Τραμπ.

The scale of destruction in #Gaza is beyond measure. Over 61 million tons of debris now cover the Gaza Strip — homes, schools, and hospitals reduced to rubble. Amid unliveable conditions, people keep moving in search of safety and dignity. pic.twitter.com/F6M7nqFXQi — UNRWA (@UNRWA) October 29, 2025

Τι λέει η Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών επανήλθε σε ισχύ, προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί καμία άλλη παραβίαση των όρων ενώ περιμένει ακόμα από τη Χαμάς να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για την παράδοση των σορών 13 ομήρων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε χθες βάση από την οποία επιτηρείται η Γάζα και συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματικούς που συμμετέχουν στην επιχείρηση. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι που θέσαμε από κοινού με τον πρόεδρο Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατικοποίηση της Γάζας», είπε ο Νετανιάχου.

Από την πλευρά της η ισλαμική οργάνωση κατηγόρησε το Ισραήλ για «συστηματική παραπληροφόρηση και ψέματα με τα οποία προσπαθεί να συγκαλύψει τα συνεχιζόμενα εγκλήματα κατά αμάχων». Ωστόσο, στελέχη της οργάνωσης απέδωσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του Ισραηλινού στρατιώτη χειριστή εκσκαφέα, σε απομονωμένο πυρήνα της Χαμάς που «δεν είχε ενημερωθεί» για τη συμφωνία ή σε στέλεχος κάποιας άλλης ένοπλης ομάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και το Κατάρ επέρριψε ευθύνες στην παλαιστινιακή πλευρά για το επεισόδιο που πυροδότησε τα ισραηλινά αντίποινα, αν και απέφυγε να κατονομάσει τη Χαμάς.

Νεκρά πάνω από 40 παιδιά

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν πάνω από 40 παιδιά και 20 γυναίκες. Από τις βόμβες ξεκληρίστηκε μια 40μελής, διευρυμένη οικογένεια.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έβαλε στο στόχαστρο 24 «υποδομές της τρομοκρατίας» καθώς και ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς που συμμετείχε στις επιθέσεις κατά των κιμπούτζ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Κάθε πλευρά θέλει την εκεχειρία

Σε αυτό το στάδιο κάθε πλευρά έχει λόγους για να επιθυμεί τη διατήρηση μιας εύθραυστης εκεχειρίας παρά το θάνατο των 110 ανθρώπων. Ο Νετανιάχου έκανε επίδειξη αποφασιστικότητας έναντι των εσωτερικών πολιτικών αντιπάλων του, δείχνοντας παράλληλα ότι διατηρεί την ανεξαρτησία των κινήσεων παρά τις αμερικανικές υποδείξεις για τη Γάζα και για τη Δυτική Όχθη.

Η Χαμάς θέλει τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να ανασυνταχθεί και να διαπραγματευτεί για το μελλοντικό ρόλο της στη νομή της εξουσίας στη Γάζα. Οι εγγυητές της συμφωνίας (ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία) θέλουν, καθένας για δικούς του λόγους, να μην καταρρεύσει πλήρως η διαδικασία αν και παραμένουν ανοιχτά όλα τα καυτά ζητήματα, από τη διαχείριση της καθημερινότητας μέχρι την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης, πόσο μάλλον η ευρύτερη διευθέτηση. Πάντως, όσο διατηρείται η αβεβαιότητα, τόσο το Ισραήλ βρίσκει προσχήματα για να εμποδίζει τη μεταφορά της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ενώ ο χειμώνας βρίσκεται προ των πυλών.