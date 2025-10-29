Πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ επιτέθηκαν στη Γάζα την Τρίτη το βράδυ, λίγο μετά την εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου προς τον στρατό να πραγματοποιήσει «ισχυρές επιθέσεις» στη Γάζα, στην πιο σοβαρή δοκιμασία της ολοένα και πιο ασταθούς εκεχειρίας.

Τουλάχιστον 90 νεκροί

Στους 90 ανέρχονται οι νεκροί από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Al Jazeera, ανάμεσα τους και 24 παιδιά.

Τουλάχιστον 42 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην κεντρική Γάζα, 31 σκοτώθηκαν στη βόρεια και 18 στη νότια Γάζα.

«Ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Παράλληλα κατήγγειλε την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε χθες στη Γάζα.

Βάλλεται η εκεχειρία

Η ξαφνική έκρηξη βίας ήταν η σημαντικότερη πρόκληση για την 18ήμερη εκεχειρία στη Γάζα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «τίποτα» δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία, αλλά πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «πρέπει να ανταποδώσει τα πυρά» εάν σκοτωθούν στρατιώτες του. «Σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Οπότε οι Ισραηλινοί ανταπέδωσαν τα πυρά. Και πρέπει να ανταποδώσουν τα πυρά», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Νετανιάχου διέταξε τις επιθέσεις μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ Παλαιστινίων μαχητών και ισραηλινών στρατευμάτων, και εν μέσω της αυξανόμενης οργής για την παράδοση από τη Χαμάς των λειψάνων ενός ομήρου, τα οποία είχαν ανακτήσει τα ισραηλινά στρατεύματα δύο χρόνια πριν.

Ακροδεξιές φωνές για επιστροφή στον πόλεμο

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς, εν μέσω φωνών για επιστροφή στον πόλεμο από ακροδεξιές προσωπικότητες της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο βομβαρδισμός ώθησε τη Χαμάς να αναβάλει την προγραμματισμένη παράδοση των λειψάνων ενός ομήρου, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη το βράδυ.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν νωρίτερα την Τρίτη σε ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας με αντιαρματικό πύραυλο και όπλα.

Διαψεύδει η Χαμάς

Η Χαμάς αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση και δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για την επίθεση»

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η επίθεση παραβίασε την εκεχειρία, καθώς πραγματοποιήθηκε ανατολικά της συμφωνηθείσας γραμμής αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι η Χαμάς θα «πληρώσει ακριβά» για την επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και για την παράλειψη να παραδώσει τα λείψανα των ομήρων. «Η επίθεση εναντίον στρατιωτών του IDF στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ξεπερνά τα όρια και το IDF θα ανταποκριθεί με μεγάλη δύναμη», δήλωσε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν ξεκινήσει τις επιθέσεις, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Associated Press.

«Bibisitting»

Η εκεχειρία, που ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου, έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα, παρά τα παρόμοια περιστατικά βίας που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμούν την επανάληψη των συγκρούσεων στη Γάζα και έχουν στείλει μια σειρά αξιωματούχων στο Ισραήλ την τελευταία εβδομάδα, σε μια κίνηση που τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έχουν ονομάσει ειρωνικά «Bibisitting».

Καθησυχαστικός ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, δήλωσε ότι πιστεύει ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί παρά τις μάχες της Τρίτης. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μικρές συμπλοκές εδώ και εκεί», δήλωσε ο Vance στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς για «σαφή παραβίαση» της εκεχειρίας στη Γάζα που μεσολάβησε οι ΗΠΑ, λέγοντας ότι η μαχητική ομάδα επέστρεψε τα μέλη του σώματος ενός ομήρου, τα οποία είχαν ανακτήσει οι ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια.

Υπολείπονται 13 σοροί

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η Χαμάς υποχρεούται να επιστρέψει τα λείψανα όλων των Ισραηλινών ομήρων το συντομότερο δυνατόν. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ συμφώνησε να παραδώσει 15 παλαιστινιακά πτώματα για κάθε Ισραηλινό. Η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει 13 σορούς.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη, η Χαμάς ανέφερε ότι η τελευταία εντολή για επίθεση στη Γάζα θα καθυστερήσει περαιτέρω τις προσπάθειες για την ανάκτηση των λειψάνων των ομήρων.

Η Χαμάς κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, με το γραφείο Τύπου της Γάζας να αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη συμφωνία περισσότερες από 80 φορές, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 άτομα από την έναρξη της εκεχειρίας.

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς

Τη Δευτέρα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού συνόδευσε μέλη της Χαμάς σε περιοχές της Γάζας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναζήτηση των πτωμάτων, μετά την έκδοση από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο, τελεσίγραφου 48 ωρών για την «ταχεία» επιστροφή των λειψάνων των νεκρών Ισραηλινών ομήρων, αλλιώς «οι άλλες χώρες που εμπλέκονται σε αυτή τη μεγάλη ειρήνη θα αναλάβουν δράση».

Το βράδυ, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, ανακοίνωσε ότι επέστρεψε τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου, με την ισραηλινή κυβέρνηση να επιβεβαιώνει αργότερα ότι την παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό.

Δεν ταυτίστηκε η σορός

Ωστόσο, την Τρίτη, το Εθνικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο του ισραηλινού υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι δεν υπήρχε ταύτιση με κανένα από τα 13 αγνοούμενα πτώματα, αναφέροντας ότι τα λείψανα ανήκαν στον Οφίρ Τσαρφάτι, του οποίου το πτώμα ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας τον Δεκέμβριο του 2023, λιγότερο από δύο μήνες μετά την απαγωγή του.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο, όπως ισχυρίζεται, εμφανίζονται μέλη της Χαμάς να ξαναθάβουν ένα πτώμα προκειμένου να «σκηνοθετήσουν μια ψεύτικη ανακάλυψη» για την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) και να δημιουργήσει μια ψεύτικη εντύπωση ότι καταβάλλει προσπάθειες για τον εντοπισμό των πτωμάτων». Η Χαμάς δεν έχει ακόμη σχολιάσει τους ισχυρισμούς.

Η είδηση εξόργισε τους Ισραηλινούς, με τους ακροδεξιούς υπουργούς Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ και Μπεζαλέλ Σμοτρίτς να επιτίθενται στη Χαμάς και να καλούν τον Νετανιάχου να ξαναρχίσει τον πόλεμο.

«Ξεσπαθώνουν» οι Ακροδεξιοί: «Κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε την εντολή»

«Το γεγονός ότι η Χαμάς συνεχίζει να παίζει παιχνίδια και δεν παραδίδει αμέσως όλα τα πτώματα των νεκρών μας, είναι από μόνο του απόδειξη ότι η τρομοκρατική οργάνωση εξακολουθεί να υφίσταται», δήλωσε ο Μπεν-Γβίρ, υπουργός Ασφάλειας.

«Τώρα δεν χρειάζεται να «εκβιάσουμε τη Χαμάς» για τις παραβιάσεις. Πρέπει να της αφαιρέσουμε την ίδια την ύπαρξή της και να την καταστρέψουμε εντελώς, μια για πάντα, σύμφωνα με τον κεντρικό στόχο που έχει οριστεί για τον «πόλεμο της αναγέννησης» είπε, προσθέτοντας: «Κύριε πρωθυπουργέ, αρκετά με τις δισταγμούς. Δώστε την εντολή».

Ο υπουργός Οικονομικών Σμοτρίτς έγραψε στον Νετανιάχου ζητώντας «αποφασιστικές αντιδράσεις» στις παραβιάσεις της Χάμας και κάλεσε για «την καταστροφή της Χαμάς και την εξάλειψη της απειλής που προέρχεται από τη Γάζα προς τους πολίτες του Ισραήλ».

Τιμωρητικά μέτρα στη Γάζα;

Δεν ήταν σαφές εάν οι επιθέσεις που διατάχθηκαν στη Γάζα θα συνοδεύονταν από περαιτέρω τιμωρητικά μέτρα. Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός εξέταζε το ενδεχόμενο να μετακινήσει την κίτρινη γραμμή που χωρίζει τη Γάζα σε δύο μέρη, ώστε να τεθεί περισσότερο έδαφος υπό τον έλεγχο του IDF, ή να σταματήσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η Χαμάς έχει επιστρέψει μέχρι στιγμής τα λείψανα 15 ομήρων, ενώ 13 πτώματα παραμένουν στο έδαφος.

Η μαχητική οργάνωση δηλώνει ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία όλων των πτωμάτων, λέγοντας ότι έχει χάσει την επαφή με αρκετές από τις μονάδες της που κρατούσαν τους αιχμαλώτους και που, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη την Τρίτη, η αστυνομία ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις Παλαιστινίους που περιέγραψαν ως μέλη «τρομοκρατικής οργάνωσης» κατά τη διάρκεια επιδρομής κοντά στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.