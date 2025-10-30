5 το πρωί: Το νέο «πρόσωπο» του Πενταγώνου – Το θανατηφόρο πέρασμα του τυφώνα – Το μήνυμα της Ολλανδίας
Σε μια στιγμή που οι εσωκομματικές τριβές απειλούν την κυβερνητική συνοχή, η κοινή εμφάνιση Μητσοτάκη και Δένδια στο Πεντάγωνο λειτούργησε ως μήνυμα συσπείρωσης, στη σκιά του Αγνώστου Στρατιώτη. Το ερώτημα είναι αν αυτή η «ανακωχή» θα κρατήσει και πέρα από τα φώτα της τελετής
1
Επανεκκίνηση με φόντο το Πεντάγωνο
- Μήνυμα αποκλιμάκωσης: Μητσοτάκης και Δένδιας επιχείρησαν να αποκαταστήσουν την εσωκομματική συνοχή της ΝΔ, μετά τις εντάσεις που προκάλεσε η τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» και τα υπόγεια χτυπήματα μεταξύ των δύο στρατοπέδων, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του «Πενταγώνου».
- Τι είπε ο Δένδιας: Ο Υπουργός Άμυνας παρουσίασε την ανακαίνιση του Πενταγώνου ως αντανάκλαση μιας βαθύτερης μεταβολής στις Ένοπλες Δυνάμεις, πέρα από την αισθητική, επισημαίνοντας τη μετάβαση στη «Νέα Εποχή» και τη σύνδεση με τις αξίες και τις θυσίες του ελληνικού έθνους. Παράλληλα, ανακοίνωσε διαγωνισμό για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη της ατζέντας του Υπουργείου.
- Παρουσίες και απουσίες: Ηχηρές ήταν οι απουσίες των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ενώ ενδιαφέρον παρουσίασε η εμφάνιση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος, με αφορμή το πρόσφατο «καλή τους τύχη» και το ραντεβού στα δικαστήρια, επιχείρησε να αναδειχθεί ως ο κυρίαρχος πόλος αντίδρασης από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ στην επίμαχη τροπολογία.
2
Προφυλακίστηκε ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
- Στη φυλακή: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 50χρονος μετά την απολογία του για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 40χρονης συντρόφου του στο Κορωπί. Η γυναίκα έχει αποσωληνωθεί· ωστόσο, η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
- Οι κατηγορίες: Εκτός από την απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 50χρονος αντιμετωπίζει και κατηγορία για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.
- Αρνείται τις κατηγορίες: Ο κατηγορούμενος αρνείται τις πράξεις, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος και πως βρήκε τη σύντροφό του τραυματισμένη όταν επέστρεψε από ταξίδι στο εξωτερικό.
3
Καταστροφικό το πέρασμα του τυφώνα «Μελίσα»
- Τουλάχιστον 25 νεκροί στην Αϊτή: Ο τυφώνας «Μελίσα» σάρωσε την Αϊτή, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και υποδομές. Μέχρι στιγμής, 25 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Οι αρχές κάνουν λόγο για μεγάλες ζημιές και σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης σε απομονωμένες περιοχές, καθώς ποτάμια υπερχείλισαν και ολόκληρες κοινότητες βυθίστηκαν στο νερό.
- Προειδοποίηση για κροκόδειλους στην Τζαμάικα: Την ίδια ώρα, η Τζαμάικα έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού λόγω του Τυφώνα που άφησε πίσω του τουλάχιστον επτά νεκρούς, εκτεταμένες ζημιές και χιλιάδες άστεγους. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε μεγάλο μέρος του νησιού, ενώ οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν ποτάμια και λίμνες, καθώς η απότομη ανύψωση της στάθμης των υδάτων απελευθέρωσε κροκόδειλους από τα φυσικά τους ενδιαιτήματα.
- Σε συναγερμό έξι επαρχίες της Κούβας: Μετά την καταστροφή στην Τζαμάικα, ο τυφώνας έφτασε στις νότιες ακτές της Κούβας, με ανέμους που άγγιζαν τα 195 χλμ./ώρα. Οι αρχές έχουν θέσει έξι επαρχίες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις παράκτιες ζώνες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για επικίνδυνες καταιγίδες και πλημμύρες.
4
Η Nvidia «έπιασε» σε αξία τη... Γερμανία
- Στα επίπεδα ΑΕΠ χώρας: Η Nvidia ξεπέρασε το ορόσημο των 5 τρισ. δολαρίων σε αγοραία αξία, καθιστάμενη η πρώτη εισηγμένη εταιρεία παγκοσμίως που φτάνει σε επίπεδα συγκρίσιμα με το ΑΕΠ της Γερμανίας, της μεγαλύτερης οικονομίας της Ε.Ε.
- Συνεχίζεται το ράλι: Η μετοχή της έχει εκτοξευθεί πάνω από 50% το 2025, μετά τις ανακοινώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ για νέες παραγγελίες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας 500 δισ. δολαρίων, την ανάπτυξη επτά υπερυπολογιστών και τη στρατηγική συνεργασία με τη Nokia για τεχνολογία 6G.
- Τεχνολογική επανάσταση η φούσκα; Η Wall Street σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά τις προειδοποιήσεις του ΔΝΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας για ενδεχόμενη «φούσκα» στις αποτιμήσεις, ενώ η διευθύνουσα σύμβουλος της Ark Invest, Κάθι Γουντ μιλά για την «αρχή μιας τεχνολογικής επανάστασης».
5
Φρένο στην ακροδεξιά
- Ανατροπή στις κάλπες: Σύμφωνα με τα exit poll, οι Ολλανδοί ψηφοφόροι φαίνεται να απέρριψαν τον ακροδεξιό Χέερτ Βίλντερς, δίνοντας προβάδισμα σε ένα φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα, εξέλιξη που παρακολουθεί με ενδιαφέρον όλη η Ευρώπη.
- Τι δείχνουν τα exit poll; Το κόμμα D66 εκτιμάται ότι εξασφαλίζει περίπου 27 από τις 150 έδρες, έναντι 25 του Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) του Βίλντερς, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Ipsos.
- Η πρώτη αντίδραση: Ο Χέερτ Βίλντερς παραδέχτηκε ότι «ελπίζαμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα», αναγνωρίζοντας την επικράτηση του κεντρώου σχηματισμού βάσει των πρώτων εκτιμήσεων.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.