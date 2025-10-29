Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και 10 αγνοούνται μετά την υπερχείλιση ποταμού στη νότια Αϊτή, σε νεότερο απολογισμό των αρχών, καθιστώντας τη φτωχή χώρα της Καραϊβικής αυτή που έχει πληγεί περισσότερο από τον τυφώνα Μελίσσα σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των νεκρών.

Σε «περιοχή καταστροφής» κήρυξε την Τζαμάικα ο πρωθυπουργός του νησιού μετά το σαρωτικό πέρασμα του Τυφώνα Μελίσσα, του ισχυρότερου που έπληξε ποτέ τον τόπο.

Το φαινόμενο έχει αφήσει έως τώρα πίσω του νεκρούς, ολόκληρες πόλεις κάτω από το νερό, δεκάδες χιλιάδες κατοίκους εγκλωβισμένους, σπίτια ερείπια και υποδομές κατεστραμμένες.

Ο τυφώνας Μελίσσα συνεχίζει την επέλαση του χτυπώντας τις τελευταίες ώρες την Κούβα, έχοντας όμως σημαντική εξασθένιση.

Τουλάχιστον 30 νεκροί στην Αϊτή

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της χώρας, αγνοούνται ακόμα 10 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα αναμένεται να σημειωθούν «καταστροφικές» πλημμύρες και κατολισθήσεις σε ορισμένες περιοχές της Αϊτής.

Η χώρα της Καραϊβικής είναι σημαντικά λιγότερο ανεπτυγμένη από τις γειτονικές της και είναι πιθανό να υποστεί «εκτεταμένες ζημιές και απομόνωση των κοινοτήτων».

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το 77% της Τζαμάικα

Ο υπουργός Παιδείας στη Τζαμάικα, Μόρις Ντίξον, γνωστοποίησε ότι το 77% της χώρας παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η εταιρεία κοινής ωφέλειας θα αρχίσει να αποκαθιστά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές όπου οι ζημιές είναι ελάχιστες.

Η δυτική πλευρά του νησιού έχει πληγεί περισσότερο, ενώ άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, έχουν υποστεί ελάχιστες ζημιές.

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο αργότερα σήμερα.

Τα συστήματα ύδρευσης φαίνεται να άντεξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι 70 από τα 700 συστήματα ύδρευσης της Τζαμάικας έχουν υποστεί βλάβη.

Με προορισμό τις Μπαχάμες

Οι Μπαχάμες είναι ο επόμενος προορισμός της Μελίσσα, προειδοποιεί το CNN.

Ο τυφώνας προβλέπεται να περάσει μεταξύ — ή ενδεχομένως πάνω από — το Λονγκ Άιλαντ και το Κρουκέντ Άιλαντ αργότερα το απόγευμα και το βράδυ.

Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τυφώνα για τις κεντρικές και νοτιοανατολικές Μπαχάμες, ενώ για τις γειτονικές νήσους Τερκς και Κάικος έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τροπική καταγαίδα.

«Καταστροφή δίχως προηγούμενο»

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο τυφώνας Μελίσσα ήταν μια «καταστροφή χωρίς προηγούμενο».

Ο Αλεξάντερ Πέντρι, διευθυντής παγκόσμιας ανταπόκρισης του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού, δήλωσε ότι οι ομάδες περιμένουν την αυγή στην Τζαμάικα, ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσουν την πλήρη έκταση των ζημιών.

«Έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν πληροφορίες ότι ολόκληρες κοινότητες έχουν πλημμυρίσει και ότι οι ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι είναι καταστροφικές», δήλωσε ο Πέντρι.