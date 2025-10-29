Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 50χρονος κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του στο Κορωπί την περασμένη εβδομάδα.

Ο 50χρονος απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι προκάλεσε αυτός τα πολύ σοβαρά τραύματα στην 40χρονη, η οποία νοσηλεύτηκε στην εντατική, ισχυριζόμενος ότι δεν ήταν στον χώρο του εγκλήματος. Όπως φέρεται να είπε, βρήκε το θύμα βαριά χτυπημένο όταν επέστρεψε στο σπίτι τους από ταξίδι στο εξωτερικό.