Ο τυφώνας Μελίσσα προβλέπεται να είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα και αναφέρεται ως η πιο ισχυρή καταιγίδα παγκοσμίως μέχρι στιγμής φέτος, με βάση την ταχύτητα των ανέμων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ οι μέγιστοι άνεμοι της Μελίσσας φτάνουν τα 282 χλμ./ώρα και η ισχύ της πριν λίγες ώρες έπεσε από την κατηγορία 5 στο 4.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους που ζουν κοντά σε λίμνες, ποτάμια και έλη να προσέχουν τους κροκόδειλους που ίσως πλησιάσουν τα σπίτια εξαιτίας της απότομης ανόδου της στάθμης των νερών.

Ο τυφώνας «ένας εξαιρετικά επικίνδυνος, μεγάλος τυφώνας», όπως τον χαρακτηρίζει το Εθνικό Κέντρο, κινείται προς βορρά με κατεύθυνση την Κούβα και αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέσα στις επόμενες ώρες.

Αν ο τυφώνας διατηρήσει την τρέχουσα ισχύ του, θα σαρώσει την Κούβα με ανέμους που θα φτάνουν τα 215 χλμ./ώρα), σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν τα 10 έως 20 ίντσες στα ανατολικά, ενώ σε ορεινές περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν έως και 25 ίντσες βροχής. Αυτό θα προκαλέσει «απειλητικές για τη ζωή και δυνητικά καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες», καθώς και «πολλές κατολισθήσεις», αναφέρει το Κέντρο.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας (storm surge) ενδέχεται να φτάσει τα 8 έως 12 πόδια πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα παλίρροιας κοντά στο σημείο όπου θα πλήξει ο τυφώνας, συνοδευόμενη από «μεγάλα και καταστροφικά κύματα».

Επτά νεκροί

Στο πέρασμά της η Μελίσσα άφησε, μέχρι στιγμής, επτά νεκρούς στη βόρεια Καραϊβική την ώρα που κατευθυνόταν στην Τζαμάικα. Η κυβέρνηση της Τζαμάικα κήρυξε τη νησιωτική χώρα σε κατάσταση καταστροφής.

Περίπου 15.000 κάτοικοι της Τζαμάικα πέρασαν τη νύχτα στα καταφύγια τους, μετά το πλήγμα που δέχτηκε το νησί από τον τυφώνα.

Αν και η καταιγίδα κατευθύνεται προς την Κούβα, ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές εξακολουθούν να πλήττουν την Τζαμάικα. Σύμφωνα με τις αρχές της Τζαμάικα, πάνω από 800 καταφύγια άνοιξαν ενόψει της άφιξης της Μελίσσας.

Hurricane Melissa: Footage from Montego Bay, Jamaica. pic.twitter.com/1YfZ6S8V1t — Caribbean Hawk (@CaribHawk) October 29, 2025

«Να είστε σε εγρήγορση»

Καθώς η Κούβα αναμένεται να πληγεί μέσα στις επόμενες ώρες, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ Μπερμούντεθ απηύθυνε κάλεσμα στους κατοίκους της ανατολικής χώρας να επιδείξουν θάρρος απέναντι στον τυφώνα.

«Σας ζητώ να είστε σε εγρήγορση, να δείξετε αλληλεγγύη και να μην ξεχνάτε την πειθαρχία απέναντι σε αυτή την απειλή. Θα τα καταφέρουμε», δήλωσε σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα του κράτους Granma.

Σε ισχύ έχουν τεθεί εκκενώσεις σε διάφορες περιοχές της Κούβας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ζώνες κοντά σε φράγματα και περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες, καθώς και σε ορεινές περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Οι ζημιές στην Τζαμάικα είναι σημαντικές σε νοσοκομεία, σπίτια και καταστήματα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνε το νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Σεντ Ελίζαμπεθ, αποτέλεσε τον «διάδρομο πρόσκρουσης» του τυφώνα, προτού αυτός κινηθεί προς τα βορειοδυτικά.

Please give any prayers for Jamaica 🇯🇲🙏 Hurricane Melissa, one of strongest landfall hurricanes in world history with winds up to 180 mph and gusts reaching 225 mph is devastatingly destroying everything 💔 At a loss for words at this point. Stay safe, Jamaica. ❤️🙏#Prayers… pic.twitter.com/HXWPPcZpUI — Svrge 👑 (@kingsvrge_) October 28, 2025

Εκκενώσεις και στην Κούβα

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ Μπερμούντεθ ανακοίνωσε στο X ότι περισσότεροι από 735.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν εκκενωθεί λόγω του τυφώνα Μελίσσα.

«Θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα για ολόκληρη την Κούβα, αλλά θα ανακάμψουμε, πάντα με την πίστη στη νίκη που μας ενέπνευσαν ο Φιντέλ και ο Ραούλ», δήλωσε, αναφερόμενος στους αδελφούς Κάστρο, τους πρώην ηγέτες της χώρας.

Έτοιμος να βοηθήσει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της πτήσης του από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αποστείλουν βοήθεια στην Τζαμάικα, εφόσον χρειαστεί.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Ξέρετε, προκαλεί τεράστιες καταστροφές αυτή τη στιγμή», είπε.

Look at these devastating photos coming from all over Jamaica…..this is in St. Elizabeth 🙏🏾 and Hurricane Melissa is still destroying the island! 💔 pic.twitter.com/4KlXKUvWLf — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) October 28, 2025

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης τους σφοδρούς ανέμους που έπληξαν το νησί και την σπάνια κατηγορία πέντε που είχε ο τυφώνας Μελίσσα όταν έφτασε στη στεριά. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», είπε ο Τραμπ, ο οποίος, ως κάτοικος της Φλόριντα, γνωρίζει καλά τους τυφώνες.

«Είναι, κυριολεκτικά, κάτι που τα παρασέρνει όλα στο πέρασμά του. Είναι κατηγορίας πέντε, τι να πω; Δεν βλέπεις συχνά τέτοια φαινόμενα. Δεν βλέπεις πεντάρια, λέπεις τεσσάρια και τριάρια».

Ένας άνδρας από την Τζαμάικα είπε στο BBC News: «Οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορείς να σταθείς όρθιος», ενώ μια γυναίκα ανέφερε: «Το νερό μπαίνει μέσα από τη στέγη μου, δεν είμαι καλά».