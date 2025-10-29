Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η απόφαση να μην αντικατασταθούν Αμερικανοί στρατιώτες που αναχωρούν από τη Ρουμανία δεν συνιστά μια αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη.

«Η Ομάδα Μάχης της 2ης Ταξιαρχίας Πεζικού της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας θα μετακινηθεί όπως έχει προγραμματιστεί στην έδρα της στο Κεντάκι χωρίς να υπάρξει αντικατάσταση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός για την Ευρώπη (U.S. Army Europe).

«Δεν πρόκειται για αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη ή για ένδειξη μειωμένης δέσμευσης στο ΝΑΤΟ και το Άρθρο 5», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτή η προσαρμογή της στάσης των δυνάμεων δεν θα αλλάξει το περιβάλλον ασφαλείας στην Ευρώπη», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ δήλωσε πως οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στη Ρουμανία, προσθέτοντας πως «η ισχυρή παρουσία μας στην Ευρώπη και η διαρκής αφοσίωσή μας στην Ευρώπη παραμένει ακλόνητη».

Τι λέει η ρουμανική κυβέρνηση

Νωρίτερα, το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τη Ρουμανία και συμμάχους της ότι πρόκειται να μειώσουν τον αριθμό των στρατιωτών τους που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι αυτή η μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ είναι μια «προσαρμογή» που δεν θα εμποδίσει τις αμερικανικές δυνάμεις να παραμείνουν «πιο σημαντικές» απ΄ό,τι ήταν εδώ και χρόνια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν τον αριθμό των στρατευμάτων που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών που επρόκειτο να σταθμεύσουν στην αεροπορική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου της Ρουμανίας, ανέφερε την Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Αναμενόμενη η απόφαση

Σύμφωνα με το υπουργείο η απόφαση ήταν αναμενόμενη δεδομένων των αλλαγών στις προτεραιότητες της Ουάσιγκτον και ότι περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα συνεχίσουν να σταθμεύουν στη Ρουμανία. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, περίπου 1.200 Αμερικανοί στρατιώτες αποχώρησαν πριν από ένα μήνα και δεν προβλέπεται η αντικατάσταση τους.

Ο υπουργός Άμυνας Ιονούτ Μοστιανού σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι η ταξιαρχία διατηρούσε στρατεύματα στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι δεσμοί του Βουκουρεστίου με την Ουάσινγκτον παραμένουν ισχυροί και η μόνιμη συμμαχική παρουσία στην χώρα συνεχίζει να είναι «σημαντική», με περίπου 3.500 στρατιώτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών στρατιωτών.

«Είναι αρκετό για τις ανάγκες μας», είπε ο Μοστιανού. «Η προσδοκία να έχουμε ολόκληρους ξένους στρατούς εδώ για να μας υπερασπιστούν είναι μη ρεαλιστική. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον ρουμανικό στρατό».

Η Ουάσινγκτον παρέδωσε προηγμένο σύστημα αεράμυνας

Πρόσθεσε ότι η Ρουμανία έχει παραλάβει ένα προηγμένο σύστημα αεράμυνας από την Ουάσινγκτον, το οποίο ενισχύει την ικανότητα της χώρας να προστατεύεται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περίπτωση παραβιάσης του εναέριο χώρο της.