Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να σταματήσει μακροχρόνια προγράμματα βοήθειας για την ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα της Washinghton Post, η οποία επικαλείται πηγές με γνώση στο θέμα.

Στο επίκεντρο των περικοπών θα βρεθεί πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς της ηπείρου έναντι μιας πιθανής επίθεσης από τη Ρωσία. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία κίνηση που θέλει να αναδιαμορφώσει τον ρόλο της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η απόφαση θα επηρεάσει στρατιωτική βοήθεια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία βασίζονται ορισμένα από τα πιο ευάλωτα μέλη της συμμαχίας. Πρόκειται για μία κίνηση η οποία έχει θορυβήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ.

«Οι Ρώσοι νοιάζονται πραγματικά μόνο για τα αμερικανικά δολάρια, τα αμερικανικά στρατεύματα και την αμερικανική σημαία», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος που ανησυχεί για το τι μήνυμα θα έστελνε στη Μόσχα μια περικοπή της αμερικανικής βοήθειας. Όπως και άλλοι, το πρόσωπο αυτό μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ένα ευαίσθητο θέμα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η κίνησή του να περικόψει τη βοήθεια ασφαλείας ήταν «συντονισμένη» με τους Ευρωπαίους και συνάδει τόσο με το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την επανεκτίμηση της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας όσο και με την «μακροχρόνια έμφαση »που δίνει στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της άμυνα”.

«Η Ευρώπη εντείνει τις προσπάθειές της», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε άλλο σημείο επισημαίνει ότι «Είμαστε ικανοποιημένοι με τους Ευρωπαίους συμμάχους που αναλαμβάνουν περισσότερες αμυντικές πρωτοβουλίες».

Η ενημέρωση στους συμμάχους των ΗΠΑ

Ο Τραμπ έχει αμφιταλαντευθεί στην προσέγγισή του προς την Ευρώπη εν μέσω της μακροχρόνιας σύγκρουσης στην Ουκρανία, επιδεικνύοντας τόσο απογοήτευση όσο και ζεστασιά προς τον Πούτιν, ενώ παράλληλα ενέκρινε σχέδια για την υποστήριξη του Κιέβου μέσω αμερικανικών πωλήσεων όπλων και εγγυήσεων ασφαλείας.

Το Πεντάγωνο υπό τον Τραμπ έχει επίσης στείλει ανάμεικτα μηνύματα, δήλωσαν πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ συναντήθηκε τον Ιούλιο με τους ηγέτες των τριών χωρών της Βαλτικής που συνορεύουν με τη Ρωσία – την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία – και επαίνεσε την προσπάθειά τους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Αλλά στο παρασκήνιο, το γραφείο πολιτικής του υπουργείου Άμυνας ήταν επιθετικό στις προσπάθειές του να τερματίσει ορισμένα προγράμματα υποστήριξης.

Στο Κογκρέσο υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, όπου η διακομματική υποστήριξη προς το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία παραμένει ισχυρή, οι σύμβουλοι εξέφρασαν σύγχυση με το σχέδιο της κυβέρνησης. Είπαν ότι δεν είναι σαφές πόση ακριβώς χρηματοδότηση θα επηρεαστεί και αν κάποια από τα χρήματα που στοχεύονται σχετίζονται με την Ουκρανία. Ένας σύμβουλος της Γερουσίας δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει παράσχει στους νομοθέτες ενημέρωση για το θέμα, παρά τα σχετικά αιτήματα.

Ο Ντέιβιντ Μπέικερ, επικεφαλής της πολιτικής του Πενταγώνου για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ενημέρωσε μια ομάδα Ευρωπαίων αξιωματούχων της άμυνας για την απόφαση στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αποδίδοντας την αλλαγή στην αλλαγή των προτεραιοτήτων εντός της κυβέρνησης, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

Αποσύρει τη χρηματοδότηση από τις χώρες της Βαλτικής

Ο Μπέικερ ευθυγραμμίζεται στενά με τον επικεφαλής της πολιτικής του Πενταγώνου Έλμπριτζ Κόλμπι, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να διατηρήσουν το σημερινό επίπεδο υποστήριξης προς την Ευρώπη και να διπλασιάσουν τις προσπάθειες αποτροπής της Κίνας στον Ειρηνικό, μια πιεστική ανησυχία που μοιράζεται όλη η Ουάσινγκτον, καθώς το Πεκίνο ηγείται μιας ταχείας στρατιωτικής ανάπτυξης. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αυξημένη προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ στην ασφάλεια των συνόρων και την εσωτερική άμυνα, εκτός από την Κίνα, είναι ένας βασικός λόγος για τον τερματισμό της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ έχουν επανειλημμένα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να δαπανήσουν περισσότερα για τη δική τους άμυνα, όπως συμφώνησαν οι χώρες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι. Η ακύρωση των προγραμμάτων βοήθειας, ανέφερε η ανακοίνωση, ήταν σύμφωνη με εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος και συντονίστηκε με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ των προγραμμάτων που πρόκειται να ανασταλούν είναι η Πρωτοβουλία Ασφάλειας της Βαλτικής, μια προσπάθεια ενίσχυσης των τριών αυτών χωρών με χρήματα για στρατιωτικές υποδομές και εκπαίδευση. Εντός του ΝΑΤΟ, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ τους για την άμυνα, αλλά έχουν σχετικά μικρές οικονομίες, γεγονός που καθιστά την αμερικανική χρηματοδότηση ιδιαίτερα σημαντική γι’ αυτές.

Μικρότερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018 και έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε μέγεθος από τότε, δήλωσε η Λόρεν Σπεράντζα, πρώην σύμβουλος του υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν και τώρα συνεργάτης του Κέντρου Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Τα χρήματα είναι μια συμβολική επίδειξη υποστήριξης για την άμυνα των χωρών αυτών, είπε, ενώ παράλληλα προστατεύουν από το ενδεχόμενο μιας ρωσικής επίθεσης. «Είναι για να αποτρέψουν τις ΗΠΑ από το να πάνε ποτέ εκεί να πολεμήσουν για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο ΝΑΤΟ», δήλωσε η Σπεράντζα.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η επιτροπή πιστώσεων της Γερουσίας ενέκρινε 225 εκατομμύρια δολάρια για την πρωτοβουλία της Βαλτικής στο νομοσχέδιο αμυντικών δαπανών, αν και η νομοθεσία δεν έχει ακόμη έρθει προς ψήφιση στην ολομέλεια.

Αν και το θέμα της βοήθειας για την ασφάλεια δεν τέθηκε λεπτομερώς κατά τη συνάντηση του Χέγκσεθ με τους υπουργούς Άμυνας της Βαλτικής, προσπάθησαν να υποστηρίξουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διατηρήσουν παρουσία στρατευμάτων στις χώρες τους – που θεωρούνται πολύ πιο σημαντικό αποτρεπτικό μέσο έναντι της Ρωσίας.

Ο Κόλμπι ηγείται επίσης μιας αναθεώρησης της στάσης των αμερικανικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο, η οποία οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένουν ευρέως ότι θα καταλήξει σε μια μικρότερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην ήπειρο.

Άγνωστο ποια άλλα προγράμματα θα κοπούν

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου της Πολωνίας στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αποσύρουν στρατεύματα από τη χώρα, έναν στενό υποστηρικτή της Βαλτικής, αν και αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έχει σκεφτεί να το κάνει αλλού. «Αν μη τι άλλο», είπε ο Τραμπ, «θα βάλουμε περισσότερα εκεί».

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποια άλλα προγράμματα αντιμετωπίζουν περικοπές ή πότε θα εξαντληθούν τα χρήματα που είχαν εγκριθεί προηγουμένως από το Κογκρέσο. Η χρηματοδότηση που έχει απομείνει στα προγράμματα μπορεί να δαπανηθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2026.

Η απόφαση είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις από το Κογκρέσο, όπου οι νομοθέτες και από τα δύο κόμματα ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν ξοδεύει τα χρήματα όπως γράφουν στον νόμο, συμπεριλαμβανομένου ενός αιτήματος της τελευταίας στιγμής να μην αποσταλούν περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξωτερική βοήθεια που είχαν εγκρίνει προηγουμένως οι νομοθέτες.

Ανησυχία στο Καπιτώλιο, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα, προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη και αν οι νομοθέτες περάσουν χρήματα για τα προγράμματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, το Υπουργείο Άμυνας θα μπορούσε να ανακατευθύνει τη χρηματοδότηση χωρίς τη συμβολή τους, μια διαδικασία γνωστή ως «επαναπρογραμματισμός» που επιτρέπει στο Πεντάγωνο να μεταφέρει μικρά ποσά χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία θα μπορούσαν να κινηθούν για την προστασία των προγραμμάτων στην Πράξη Εξουσιοδότησης της Εθνικής Άμυνας, το νομοσχέδιο αμυντικής πολιτικής που πρέπει να περάσει και το οποίο θα έρθει σύντομα για πλήρη ψηφοφορία σε κάθε σώμα.