Μετά την Πολωνία, ρωσικό drone παραβίασe και τον εναέριο χώρα της Ρουμανίας, όταν ένα κατά τη διάρκεια επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές κοντά στα σύνορα, με την χώρα να απογειώνει μαχητικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η απειλή επιθέσεων με drones οδήγησε επίσης την Πολωνία να αναπτύξει πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη και να κλείσει το αεροδρόμιο της ανατολικής πόλης Λούμπλιν, τρεις ημέρες αφότου κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη συμμαχικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ.

Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε ότι «το επίπεδο απειλής ακυρώθηκε». Ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή από εδάφους και αέρος και πρόσθεσε ότι «παραμένουμε σε εγρήγορση».

Η Ρουμανία, κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει δει επανειλημμένα θραύσματα ρωσικών drones να πέφτουν στο έδαφός της από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο.

Το Σάββατο, η Πολεμική Αεροπορία απογείωσε δύο μαχητικά F-16 και προειδοποίησε τους πολίτες στην ανατολική περιφέρεια Τουλτσέα, κοντά στον Δούναβη και τα ουκρανικά σύνορα, να αναζητήσουν καταφύγιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

The Romanian authorities have announced a danger for settlements near the Romanian-Ukrainian border. pic.twitter.com/A2zkxMteIG — Clash Report (@clashreport) September 13, 2025

Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι τα αεροσκάφη εντόπισαν drone στον εθνικό εναέριο χώρο, το οποίο παρακολούθησαν μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ, 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του χωριού Χίλια Βέκε.

«Δεν συνιστούσε άμεσο κίνδυνο

«Το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν συνιστούσε άμεσο κίνδυνο για τον πληθυσμό», σημειώνεται.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Παρασκευή σχέδια ενίσχυσης της άμυνας στο ανατολικό του μέτωπο, μία ημέρα μετά την κατάρριψη drones που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο – την πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία χώρα-μέλος της Συμμαχίας άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Νωρίτερα φέτος, το κοινοβούλιο της Ρουμανίας ενέκρινε νόμο που επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones που παραβιάζουν παράνομα τον εναέριο χώρο της χώρας σε καιρό ειρήνης, ανάλογα με το επίπεδο της απειλής και τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Ωστόσο, οι κανόνες εφαρμογής του νόμου δεν έχουν ακόμη καθοριστεί και εγκριθεί.