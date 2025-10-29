Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έθεσε σε αργία δύο εισαγγελείς, μερικές ώρες αφού σε υπόμνημα καταδίκης τους χαρακτήρισαν τους υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 ως «όχλο ταραχοποιών», δήλωσαν στο Reuters τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι βοηθοί εισαγγελείς των ΗΠΑ, Σάμιουελ Γουάιτ και Κάρλος Βαλδίβια, τέθηκαν σε διοικητική άδεια και αποκλείστηκαν από το να έχουν πρόσβαση στις συσκευές της εργασίας τους, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη εμφάνισή τους στο ομοσπονδιακό δικαστήριο την Πέμπτη για την καταδίκη του Τέιλορ Ταράντο.

Ποιος είναι ο Ταράντο

Ο Ταράντο έχει καταδικαστεί για κατηγορίες περί οπλοκατοχής αφού πήρε το αμάξι του και επισκέφθηκε την γειτονιά του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στην Ουάσινγκτον τον Ιούνιο του 2023, λίγο αφότου ο τότε πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο διαδίκτυο μια διεύθυνση που υποτίθεται ότι ήταν του Ομπάμα.

Στον Ταράντο έχουν επίσης ασκηθεί κατηγορίες για τον ρόλο του στην επίθεση του 2021 στο Καπιτώλιο. Ο συγκεκριμένος έλαβε χάρη τον Ιανουάριο μετά από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς ήταν ένας από τους περίπου 1.600 ανθρώπους στους οποίους ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε χάρη. Ο Ταράντο παρέμενε στην φυλακή για τις κατηγορίες περί οπλοκατοχής του 2023.

Ο Ταράντο καταδικάστηκε για οπλοκατοχή αφού «έκανε μια φάρσα» στις 28 Ιουνίου 2023, στην οποία ισχυρίστηκε ότι θα έριχνε ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο στο Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας.

Ο συγκεκριμένος μια μέρα μετά την δημοσίευση από τον Τραμπ της υποτιθέμενης διεύθυνσης του Ομπάμα, πρώτα την αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια άρχισε να μεταδίδει ζωντανά καθώς οδηγούσε στη γειτονιά του Ομπάμα στην Ουάσινγκτον. Στο βίντεο, είπε ότι έψαχνε για «σήραγγες» που θα φτάνουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Τελικά πάρκαρε και περπάτησε σε μια αποκλεισμένη περιοχή που προστατεύεται από την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, όπου δήλωσε: «Πρέπει να πυροβολήσεις, δεν πρέπει να σταματήσεις σε τίποτα για να πυροβολήσεις».

Σε έρευνα του βαν του, οι αρχές βρήκαν δύο πυροβόλα όπλα, μια βάση σκόπευσης τυφεκίου και εκατοντάδες φυσίγγια.

Ο Γουάιτ και ο Βαλδίβια ζήτησαν από τον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ Καρλ Νίκολς της Ουάσινγκτον να επιβάλει ποινή φυλάκισης 27 μηνών στον Ταράντο.

Επισήμως δεν τους δόθηκε κανένας λόγος για την απομάκρυνση τους από τα καθήκοντα τους

Δεν τους δόθηκε επίσημος λόγος για την απομάκρυνσή τους, την οποία υλοποίησε το Εκτελεστικό Γραφείο Εισαγγελέων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η απόφαση να τεθούν σε αργία σηματοδοτεί την τελευταία σε μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι οποίοι εργάζονταν σε ποινικές ή αστικές υποθέσεις που δεν είναι ευνοϊκές για τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του. Περισσότεροι από 200 εισαγγελείς, πράκτορες και άλλο προσωπικό έχουν απολυθεί. Κάποιοι από αυτούς εργάζονταν σε δύο ποινικές υποθέσεις εναντίον του Τραμπ ή σε υποθέσεις που σχετίζονται με την επίθεση στο Καπιτώλιο.