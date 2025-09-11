Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στην Ουάσινγκτον με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα, μετά από απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.

Ο έλεγχος στο κτήριο βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί εκρηκτικά, αναφέρουν πηγές που έχουν γνώση του περιστατικού.

Μάλιστα με ειδοποίηση ενημερώνεται το προσωπικό να αποφεύγει τα κεντρικά γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην Ουάσινγκτον.

Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC). «Το προσωπικό παρακαλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».