Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τις πιέσεις του προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητώντας την άμεση άσκηση διώξεων εναντίον πολιτικών του αντιπάλων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε «να αποδοθεί δικαιοσύνη τώρα», επικρίνοντας τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες που αφορούν στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος.

Κεντρικά πρόσωπα της επίθεσης του Τραμπ είναι ο γερουσιαστής της Καλιφόρνια Άνταμ Σιφ και η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς. Και οι δύο κατηγορούνται από τον Μπιλ Πουλτ, σύμμαχο του προέδρου, για παραποίηση εγγράφων σχετικών με δάνεια ακινήτων. Ο Τραμπ, επικαλούμενος μηνύματα πολιτών και νομικών, υποστήριξε ότι οι διώξεις πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, τον οποίο κατηγορεί ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο.

Παραίτηση εισαγγελέα μετά από πιέσεις

Την Παρασκευή παραιτήθηκε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Έρικ Σίμπερτ, ο οποίος είχε απορρίψει την άσκηση δίωξης κατά της Τζέιμς λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Η αποχώρησή του ακολούθησε τις έντονες πιέσεις του Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα τον αντικαταστήσει με την Λίντσεϊ Χάλιγκαν, σύμβουλο του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος έκρινε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι «χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα» για να «προχωρήσουν τα πράγματα».

Η υπόθεση της Τζέιμς και οι παλιές κόντρες

Η Λετίσια Τζέιμς θεωρείται μία από τις πιο σφοδρές πολιτικές αντιπάλους του Τραμπ. Στο παρελθόν είχε εξασφαλίσει καταδίκη του για απάτη, με την επιβολή προστίμου σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο όμως ακυρώθηκε πρόσφατα από εφετείο ως «υπερβολικό». Η ίδια έχει δηλώσει ότι θα αμφισβητήσει την απόφαση.

Παράλληλα, ο Άνταμ Σιφ είχε διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διαδικασία καθαίρεσης του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, γεγονός που τροφοδοτεί την ένταση ανάμεσά τους.

«Με δίωξαν για το τίποτα»

Ο Τραμπ επανήλθε με οργισμένο ύφος στο Truth Social, υπενθυμίζοντας ότι βρέθηκε δύο φορές αντιμέτωπος με διαδικασίες καθαίρεσης και πέντε φορές με κατηγορίες που, όπως υποστηρίζει, ήταν «για το τίποτα». «Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, τώρα», τόνισε, επιμένοντας ότι η αξιοπιστία των θεσμών εξαρτάται από την εξέλιξη των υποθέσεων που αφορούν τους αντιπάλους του.