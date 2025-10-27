Τρεις σφαίρες δέχτηκε στην καρδιά ένας 51χρονος κατά τη γιορτή κάστανου στο Έλος Κισσάμου στην Κρήτη. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, όπως και το όπλο που χρησιμοποίησε και παραμένει άφαντος, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο παλιών οικογενειακών διαφορών.

Οι πληροφορίες του neakriti αναφέρουν ότι 51χρονος κτηνοτρόφος είχε πάει στην εκδήλωση για την ονομαστική του εορτή, μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης τον πλησίασε μέσα στο πλήθος, ανάμεσα σε πολλούς παρευρισκόμενους και μικρά παιδιά, αποφασισμένος. Έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε τρεις φορές στην καρδιά.

Ήταν συγγενείς

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες το θύμα και ο δράστης είχαν συγγενική σχέση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σοκαριστική την πράξη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τη στιγμή του πυροβολισμού δεν ακούστηκε κρότος, στοιχείο που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο πυροβολισμός έγινε σχεδόν εξ επαφής, μέσα σε ελάχιστη απόσταση, αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν γύρω.

Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε στην πίστα. Ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου έφτασε άμεσα στο σημείο, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 51χρονος υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο εκείνος κατάφερε να διαφύγει κρατώντας το όπλο.