Η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF) θα λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον διαιτητών που διαπιστώθηκε ότι στοιχημάτιζαν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, καθώς ανακάλυψε ότι εκατοντάδες από αυτούς διατηρούσαν λογαριασμούς σε 6 νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες, δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τη Δευτέρα 27/10.

Ο πρόεδρος της TFF, Ετέμ Χατζιοσμάνογλου, ενημέρωσε ότι έρευνα της ομοσπονδίας – με βάση στοιχεία από κρατικούς φορείς – αποκάλυψε πως 371 από τους 571 ενεργούς διαιτητές των επαγγελματικών πρωταθλημάτων της Τουρκίας είχαν ανοίξει λογαριασμούς με το ονοματεπώνυμό τους και οι 152 εξ αυτών είχαν ποντάρει σε τουλάχιστον έναν αγώνα.

Μάλιστα οι 7 διαιτητές της λίστας διευθύνουν αγώνες της πρώτης κατηγορίας και 15 είναι βοηθοί διαιτητές της ίδιας βαθμίδας.

Κάμποσοι βέβαια ήταν πάρα πολύ ενεργοί, παίζοντας διαρκώς.

Συνολικά ήταν δέκα οι διαιτητές που διαπιστώθηκε ότι έχουν στοιχηματίσει σε περισσότερους από 10.000 αγώνες, ενώ ένας διαιτητής είχε αθροιστικά 18.227 ποντάρισματα. Επίσης 42 διαιτητές στοιχημάτισαν μεμονωμένα σε παραπάνω από 1.000 αγώνες, ενώ ελάχιστοι ήταν οι διαιτητές που είχαν μπει στον πειρασμό μόνο μία φορά και έκτοτε διέκοψαν τη στοιχηματική δραστηριότητά τους.

Όπως πάντως ειπώθηκε από τον επικεφαλής της Ομοσπονδίας, η πλειονότητα των αγώνων στους οποίους είχαν ποντάρει χρήματα οι εμπλεκόμενοι διαιτητές ήταν ξένων πρωταθλημάτων.

Οι κυρώσεις

Φυσικά προβλέπονται συνέπειες για τους παραβάτες, καθώς έχουν καταστρατηγηθεί οι σχετικοί κανόνες που προβλέπονται από την Ομοσπονδία και Δίκαιο.

Ο Ετέμ Χατζιοσμάνογλου δήλωσε επί όλων αυτών: «Από σήμερα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες, θα προβεί σε παραπομπές εντός σύντομου χρονικού πλαισίου και θα επιβάλει τις απαραίτητες κυρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Αν θέλουμε καθαρό και ηθικό τουρκικό ποδόσφαιρο, θα δώσουμε αυτή τη μάχη με όλα τα μέλη της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Απευθύνω έκκληση στους διακεκριμένους συλλόγους μας από εδώ. Παρά τις σαφείς οδηγίες, μας θλίβει το γεγονός ότι οι διαιτητές ανοίγουν λογαριασμούς και τοποθετούν στοιχήματα στο όνομά τους».

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του πειθαρχικού κώδικα της TFF, όσοι κριθούν ένοχοι για στοιχήματα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες αντιμετωπίζουν αποκλεισμούς που κυμαίνονται από τρεις μήνες έως ένα έτος από την διαιτησία ή τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.