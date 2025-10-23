Σκάνδαλο ξέσπασε στο NBA που αφορά παράνομο στοιχηματισμό, ξέπλυμα χρήματος και απάτη μέσω διαδικτύου.

Οι Αρχές έχουν προβεί σε δεκάδες συλλήψεις παικτών και προπονητών μεταξύ των οποίων ο άσος των Miami Heat, Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Portland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς.

FBI Director Kash Patel has announced the takedown of a massive illegal gambling ring involving coordination between NBA players, coaches, and several mafia crime families. The operation stretched across 11 states and spanned several years, resulting in more than 30 arrests so… pic.twitter.com/9haLOUkX77 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 23, 2025



Οι κατηγορίες εναντίον των Ροζίερ και Μπίλαπς αποτελούν πιθανώς το μεγαλύτερο πλήγμα για τη φήμη του NBA από το 2007, όταν ο διαιτητής Τιμ Ντόναγκι αποδείχθηκε ότι στοιχημάτιζε σε αγώνες. Ο 31χρονος Ροζίερ βρίσκεται στην 11η σεζόν του στο NBA και υπήρξε βασικός παίκτης-κλειδί για αρκετές ομάδες. Χθες δεν αγωνίστηκε στον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας του στο Ορλάντο.

Ο 49χρονος Μπίλαπς διανύει την πέμπτη σεζόν του ως προπονητής στο Πόρτλαντ. Ως παίκτης συμμετείχε σε πέντε All-Star Games και υπήρξε πρωταγωνιστής των Detroit Pistons, οδηγώντας την ομάδα στο πρωτάθλημα του NBA το 2004, χρονιά κατά την οποία αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) των τελικών.

🚨 Portland Trail Blazers coach Chauncey Billups has reportedly been arrested by the FBI over alleged illegal gambling, sources tell ESPN The feds were apparently building a RICO case on the NBA 👀 pic.twitter.com/rEF768h6L2 — Digital Gal 🌸 (@DigitalGal_X) October 23, 2025

Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές εξέταζαν εδώ και μήνες ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα γύρω από αγώνα του Μαρτίου 2023, όταν ο Ροζίερ αγωνιζόταν στους Charlotte Hornets. Οι Αρχές ψάχνουν εάν ο παίκτης είχε μειωμένη απόδοση στο πλαίσιο παράνομου κυκλώματος στοιχηματισμού. Στο παιχνίδι απέναντι στους New Orleans Pelicans ο Ροζίερ αγωνίστηκε εννέα λεπτά και σημείωσε πέντε πόντους, επικαλούμενος πόνο στο πόδι. Ο μέσος όρος του σε προηγούμενους αγώνες ήταν 35 λεπτά συμμετοχής και 21 πόντοι.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ, Ντέιμον Τζόουνς. Ο Τζόουνς αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες κατά τη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας του, μεταξύ των οποίων οι Miami Heat, Milwaukee Bucks και Cleveland Cavaliers, όπου πέρασε τρεις σεζόν.