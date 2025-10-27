Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στις δυνάμεις του στη Λωρίδα της Γάζας τη σορό ενός ομήρου, που επιστράφηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς, που προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.

“Το Ισραήλ έλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ (την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας σ.σ.) στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας”, δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η σορός θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για αναγνώριση.