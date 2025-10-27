Εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον λιμενάρχη Χανίων, καθώς και διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο ΛΣ Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου εντός του γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Η αρμόδια λιμενική Αρχή ήδη έχει σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ότι «τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών στο γκαράζ του πλοίου, μπροστά στα μάτια επιβατών και μελών του πληρώματος, προκαλώντας αναστάτωση κατά τον κατάπλου του «Αριάδνη» στο λιμάνι της Σούδας.

Το χρονικό του περιστατικού

Σοβαρό επεισόδιο με άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε στο γκαράζ του πλοίου Αριάδνη που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά.

– Μη φεύγετε.

– Έλα έξω να με βρεις.

– Μην τον αφήσετε να φύγει.

Είναι το αποκλειστικό βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστη 72χρονος μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά. Μπροστά στα μάτια άλλων επιβατών, αλλά και του πληρώματος έπεσε θύμα επίθεσης από 36χρονο. «Μου ρίχνει μία στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Και κράταγα το πρόσωπό μου, το κεφάλι μου να καλυφθώ, να μην φάω και καμία άλλη και αυτός μου τις έριξε απανωτές, πάνω από 10», ανέφερε το θύμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν το πλοίο προσέγγιζε το λιμάνι των Χανίων και οι οδηγοί των αυτοκινήτων ξεκίνησαν τη διαδικασία της αποβίβασης. Ο 36χρονος οδηγός του μαύρου τζιπ, παρά τις εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, καθυστέρησε σημαντικά να προσέλθει στο όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση, αλλά και ταλαιπωρία στους υπόλοιπους οδηγούς.

«Είχα σκύψει και είχα πιάσει το κεφάλι μου γιατί λέω αυτός θα με σκοτώσει. Όλοι που ήταν εκεί ήταν αδιάφοροι. Δεν πλησίασε κανένας. Απλά φωνάζανε ‘τι κάνεις εκεί; Ηλικιωμένος άνθρωπος είναι. Θα τον σκοτώσεις;’», ανέφερε ο γιος του 72χρονου. «Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά εν έτη 2025. Να κάνει ο καθένας ό, τι θέλει, να δέρνει όποιον θέλει, να φεύγει ανενόχλητος, το πλήρωμα να μην κάνει τίποτα, το προσωπικό να μην κάνει τίποτα, το λιμενικό να μην είναι απ’ έξω», συμπλήρωσε ο γιος του θύματος της επίθεσης.

Όπως είπε ο 72χρονος, μόλις βγήκε από το πλοίο, προσπάθησε να βρει ένστολο να του καταγγείλει το συμβάν χωρίς όμως να τα καταφέρει. Και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. «Θα μεταβούμε στο Λιμεναρχείο, προκειμένου να κάνουμε συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου και συγκεκριμένα για τον καπετάνιο της εν λόγω εταιρείας και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε και κατά των υπαλλήλων σε σχέση με το γεγονός ότι δεν επενέβη κανένας στη συμπλοκή», ανέφερε η δικηγόρος του 72χρονου.