Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη γιορτή κάστανου στο Έλος Κισάμου στα Χανιά το απόγευμα της Κυριακής (26/10), όπου άνδρας άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας θανάσιμα έναν παρευρισκόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στη γιορτή, πυροβολώντας προς άγνωστη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας από τους παρευρισκόμενους, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην πίστα.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας εξέπνευσε.