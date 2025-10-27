Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των 37 κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από πρόσωπα που φέρονται να είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση.

Οι απολογίες ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή ξεκίνησαν την Παρασκευή με τους πρώτους 12 κατηγορούμενους, συνεχίστηκαν το Σάββατο και την Κυριακή και ολοκληρώθηκαν σήμερα. Η τελευταία απολογία που έλαβαν Ανακριτής και Εισαγγελέας, δόθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύεται ο 37ος κατηγορούμενος. Ο ασθενής κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μετά τις εξηγήσεις του.

Ο απολογισμός

Η απολογητική διαδικασία για τους 37, κλείνει με δεκατρείς κατηγορούμενους να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, μια γυναίκα, πρώην σύζυγος του αρχηγού, να τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι και ελεύθερους με όρους τους υπόλοιπους 23 κατηγορούμενους.

Για την υπόθεση που αποτελεί σκέλος της μεγάλης έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα που αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.