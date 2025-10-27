Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Ιωάννης Καϊμακάμης είχε υποβάλει την παραίτησή του τις 16 Οκτωβρίου, η οποία έγινε αποδεκτή την επομένη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Σήμερα 27 Οκτωβρίου η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Τι αναφέρει η απόφαση

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα η σχετική απόφαση, «αποδεχόμαστε την, από 16/10/2025, υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την απόφαση υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.