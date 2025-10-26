Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (26/10) στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας, με ένα νεκρό και μία τραυματία.

Το αυτοκίνητο του 40χρονου, εντός του οποίου επέβαινε και η 12χρονη ανιψιά του, η οποία κτάφερε να ενημερώσει τις αρχές, ανετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 80 μέτρων.

Στο σημείο επιχείρησαν το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και ειδικές μονάδες, καθώς το σημείο που έπεσε το όχημα ήταν δύσβατο.

Ο 40χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ η ανήλικη ανιψιά του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.