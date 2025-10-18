Δεν τα κατάφερε τελικά ο οδηγός του αυτοκινήτου, που, υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες, έπεσε πάνω σε δέντρο, περίπου στις πέντε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο Μενίδι.

Το θανατηφόρο, όπως εξελίχθηκε, τροχαίο, σημειώθηκε στη λεωφόρο Πάρνηθος, με το όχημα να πέφτει αρχικά πάνω σε φράκτη και στη συνέχεια να καρφώνεται στο δέντρο. Ωστόσο, κατορθώνει να εξέλθει μόνος του οχήματος του, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του και να μη χρειάζεται η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα είχε σπεύσει επίσης, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.