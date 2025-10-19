Στιγμές μεγάλης συναισθηματικής έντασης και αγωνίας βιώνει η οικογένεια του 13χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν δύο οχήματα που κινούνταν στις Βούτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το cretapost, ο 13χρονος φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι από πάνω του ενώ οι θεράποντες ιατροί αναφέρουν πως τα επόμενα 24ωρα είναι πολύ κρίσιμα.

Με ελαφρά τραύματα η μητέρα

Με ελαφρύτερα τραύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο η μητέρα του παιδιού που οδηγούσε το ένα από τα αυτοκίνητα και οδηγός του δεύτερου οχήματος που εμπλέκεται στο τροχαίο.

Το χρονικό του ατυχήματος

Όλα συνέβησαν χθες λίγο πριν τις 7 το βράδυ όταν δύο οχήματα που κινούνταν στις Βούτες συγκρούστηκαν.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας 13χρονος με τη μητέρα του στα συντρίμμια του ενός οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 άντρες και από την ΕΜΑΚ που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν το παιδί, τη μητέρα και τον οδηγό του άλλου οχήματος μεταφέροντάς τους στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 13χρονος φέρει σοβαρά τραύματα με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ενώ λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.