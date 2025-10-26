Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26/10 στην εθνική οδό Ναυπάκτου – Ιτέας στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Δωρίδας.

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο θλιβερός απολογισμός.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής 26/10 δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού κινούνταν στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Δωρίδας και συγκρούστηκαν μετωπικά με ένα Ι.Χ. αγροτικό.

Η σύγκρουση, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα τοπικά μέσα, ήταν ιδιαιτέρως σφοδρή.

Ο 21χρονος αναβάτης της μίας μηχανής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, ενώ ο άλλος 37 ετών μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, στην Πάτρα. Ο 49χρονος οδηγός του αγροτικού έχει επίσης τραυματιστεί, όπως επίσης και ένας 14χρονος που επέβαινε στο ΙΧ, ευτυχώς όχι σοβαρά.

Τροχαίο στη Φωκίδα: Διενεργείται προανάκριση

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, σύμφωνα με το lepantortv.gr. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Ναύπακτο, καθώς και άνδρες του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Για τον απεγκλωβισμό των εμπλεκομένων στο θανατηφόρο τροχαίο, επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις άνδρες.

Για τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς οι δύο μηχανές κατέληξαν να συγκρουστούν μετωπικά με το αγροτικό.