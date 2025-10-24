Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνα γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του στα Τρίκαλα. Οι δικηγόροι του επιμένουν στη διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης, όπως αναφέρει το trikalavoice.

«Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στην σωστή τους βάση» αναφέρουν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής η 54χρονη έχασε τη ζωή της από στραγγαλισμό, μετά από έντονη πίεση στον λαιμό, η οποία προκλήθηκε όταν ο δράστης τύλιξε μια πετσέτα γύρω από αυτόν και την έσφιγγε για αρκετά λεπτά.

Στην πρώτη του κατάθεση ο νεαρός ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ένιωθε να πιέζεται από την οικογενειακή κατάσταση και υποστήριξε πως δεχόταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του. Είπε ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά, είχε πολλούς συντρόφους και τον αγνοούσε.