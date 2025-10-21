Να σκοτώσει τη μητέρα του από παλιά ήθελε ο 18χρονος στα Τρίκαλα, όπως είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του. Στις 14:30 κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε πως είχε πνίξει τη μητέρα του. «Σκότωσα τη μάνα μου, ελάτε να με συλλάβετε», φέρεται να είπε ο νεαρός.

«Τη σκότωσα γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι ο 18χρονος τους είπε ότι έβλεπαν μαζί τηλεόραση όταν σηκώθηκε για να πάει στο μπάνιο. Πήρε την πετσέτα, επέστρεψε στο σαλόνι κι έπνιξε τη μητέρα του από πίσω, ενώ η 57χρονη καθόταν στον καναπέ.

Ο χωρισμός και το bullying

Οι γείτονες μιλούν για ένα καλό και ευγενικό παιδί, που, όμως δεν επισκεπτόταν συχνά τη μητέρα του στο χωριό Φλαμούλι. Όπως είπε ο θύτης δεχόταν bullying στο σχολείο, γιατί οι γονείς του είχαν πάρει διαζύγιο εδώ και χρόνια. Ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του. Έχει και μία αδελφή, η οποία μένει μόνη της στον Βόλο.

Γείτονες είπαν στην Αστυνομία πως άκουγαν πάρα πολλούς καβγάδες ανάμεσα στη μητέρα και τον γιο κάθε φορά που εκείνος ερχόταν να τη δει, καθώς δεν ενέκρινε, όπως ισχυρίσθηκε, πράξεις και συμπεριφορές της.

Η Αστυνομία ειδοποίησε την ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας στην οποία απέστειλε και φωτογραφικό υλικό, που με βάση τα σημάδια που φαίνονται γύρω από το λαιμό της γυναίκας επιβεβαιώνει, κατ’ αρχήν, τον ασφυκτικό θάνατο. Τα σημάδια, επιβεβαιώνουν την περιγραφή του 18χρονου για το πώς σκότωσε τη μητέρα του.

Ο 18χρονος δεν έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων. Η αστυνομία ερευνά το κίνητρο του δράστη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι ανάμεσα σε μητέρα και γιο. Η σορός της άτυχης 57χρονης θα μεταφερθεί στη Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.