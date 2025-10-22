Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα η υπόθεση της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, με δράστη τον ίδιο της τον γιο, ηλικίας 18 ετών.

Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνησε στην αστυνομία δηλώνοντας ότι σκότωσε τη μητέρα του, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε με ψυχραιμία τον τρόπο που έδρασε.

Η μητέρα του, εργαζόμενη σε δημόσια υπηρεσία της περιοχής, ζούσε μόνη της μετά τον χωρισμό από τον σύζυγό της. Ο 18χρονος φέρεται να είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια με τον πατέρα του σε κοντινό χωριό, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι σχέσεις του με τη μητέρα του ήταν «τεταμένες».

Κατά την πρώτη του κατάθεση, ο νεαρός ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ένιωθε να πιέζεται από την οικογενειακή κατάσταση και υποστήριξε πως δεχόταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του.

Παράλληλα, φέρεται να επικαλέστηκε προβλήματα επικοινωνίας με τη μητέρα του, μιλώντας για συχνούς καβγάδες και εντάσεις.

Σήμερα σε Ανακριτή και Εισαγγελέα

Ο 18χρονος, μαθητής ΕΠΑΛ, κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Η οικογένεια, που είχε περάσει δύσκολες στιγμές μετά το διαζύγιο, προσπαθεί να συνεισφέρει στοιχεία στις αρχές για το υπόβαθρο της τραγωδίας.

Κατά την προσαγωγή του στους αστυνομικούς, ο 18χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στη δολοφονία επειδή, όπως είπε, η μητέρα του «τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά» και δεν «ενέκρινε» τον τρόπο ζωής της μετά το διαζύγιό της.

Γείτονες περιγράφουν τον 18χρονο ως «ήσυχο και ευγενικό παιδί», εκφράζοντας σοκ για την πράξη του.

Η θεία του θύματος δήλωσε ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ανησυχητικό: «Ήταν ήσυχα παιδιά, ερχόντουσαν στη γειτονιά και έπαιζαν. Όπως όλες οι μάνες, μπορεί να μάλωναν πού και πού, αλλά τίποτα πέρα από αυτό», ανέφερε.

Η αδελφή του 18χρονου, η οποία ζει και σπουδάζει στον Βόλο, βρίσκεται στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα τους.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 54χρονης θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου της.