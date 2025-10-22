Την Παρασκευή 24/10 πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο 18χρονος που σκότωσε την 54χρονη μητέρα του στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής η γυναίκα έχασε τη ζωή της από στραγγαλισμό, μετά από έντονη πίεση στον λαιμό, η οποία προκλήθηκε όταν ο δράστης τύλιξε μια πετσέτα γύρω από αυτόν και την έσφιγγε για αρκετά λεπτά.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Star ίχνη αίματος στα μάτια και στα αυτιά της 54χρονης μαρτυρούν τη σφοδρότητα της πίεσης που ασκήθηκε, δείχνοντας πως ο νεαρός χρησιμοποίησε υπερβολική δύναμη μέχρι να επιφέρει τον θάνατο της μητέρας του.

Ακόμα, από την ιατροδικαστική προέκυψε και η ώρα θανάτου, η οποία τοποθετείται λίγα μόλις λεπτά πριν το τηλεφώνημα του 18χρονου στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη μητέρα του.

Κατά την πρώτη του κατάθεση, ο νεαρός ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ένιωθε να πιέζεται από την οικογενειακή κατάσταση και υποστήριξε πως δεχόταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του. Είπε ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά, είχε πολλούς συντρόφους και τον αγνοούσε.

Κατά την πρώτη του κατάθεση, ο νεαρός ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ένιωθε να πιέζεται από την οικογενειακή κατάσταση και υποστήριξε πως δεχόταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του 18χρονου

«Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη ιδιαιτερότητα της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις.

Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς , διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης».