Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άντρας που ξυλοκόπησε βάναυσα την 40χρονη σύζυγο του , στο Κορωπί, μετά την ποινικής δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του.

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος. Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Το ένα από τα παιδιά -4 ετών- που ήταν «παρών» στην κακοποίηση της μητέρας του ήταν αυτό που είπε στους αστυνομικούς ότι ο «μπαμπάς έδειρε τη μαμά» και έτσι κανείς δεν πίστεψε το θέατρο που έπαιξε ο 50χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Υπενθυμίζουμε ότι αφού ξυλοκόπησε τη σύντροφό του κάλεσε το 100 και είπε ότι τη βρήκε άγρια χτυπημένη μέσα στο σπίτι τους.

Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού που έσπευσε στο σπίτι για να πάρει τα παιδιά, περιέγραψε στο Star όσα αντίκρισε. «Μπήκα στο σπίτι, είναι η πρώτη φορά που μπήκα. Ανεβαίνοντας στον δρόμο ήταν όλοι αστυνομικοί δεξιά και αριστερά. Όπως μπήκαμε στο σπίτι, δεξιά είχε πολύ αίμα. Μου είπε ο μεγάλος, ο Ιάσονας: “Look, look, everything is red” (Κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα), γιατί μιλάμε αγγλικά με το παιδί…».