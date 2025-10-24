Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού η 40χρονη που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό με μπουνιές από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί. Η γυναίκα δεν έχει εγκεφαλικές βλάβες και οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο να τη βγάλουν από την καταστολή την επόμενη εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ το ένα από τα παιδιά -4 ετών- που ήταν «παρών» στην κακοποίηση της μητέρας του ήταν αυτό που είπε στους αστυνομικούς ότι ο «μπαμπάς έδειρε τη μαμά» και έτσι κανείς δεν πίστεψε το θέατρο που έπαιξε ο 50χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Υπενθυμίζουμε ότι αφού ξυλοκόπησε τη σύντροφό του κάλεσε το 100 και είπε ότι τη βρήκε άγρια χτυπημένη μέσα στο σπίτι τους.

Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού που έσπευσε στο σπίτι για να πάρει τα παιδιά, περιέγραψε στο Star όσα αντίκρισε. «Μπήκα στο σπίτι, είναι η πρώτη φορά που μπήκα. Ανεβαίνοντας στον δρόμο ήταν όλοι αστυνομικοί δεξιά και αριστερά. Όπως μπήκαμε στο σπίτι, δεξιά είχε πολύ αίμα. Μου είπε ο μεγάλος, ο Ιάσονας: “Look, look, everything is red” (Κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα), γιατί μιλάμε αγγλικά με το παιδί…».

Ο δράστης είπε ψέματα και σε εκείνη λέγοντάς της στο τηλέφωνο πως αναζητά τον γιο του. «Με πήρε ο πατέρας χθες, στις 4:20 το απόγευμα, και με ρώτησε αν έχει έρθει ο γιος του στο σχολείο. Είπα όχι. Μετά από 10 λεπτά με πήρε ξανά και μου είπε: “Ελάτε να πάρετε τα παιδιά”», δήλωσε η διευθύντρια.

Είχε υποστεί ξανά ενδοοικογενειακή βία

Ο 50χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2023 είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του.

«Είχε εκμυστηρευθεί σε δύο μαμάδες, όχι σε μένα, ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι. Ήταν φως φανάρι από τις ζωγραφιές και τη συμπεριφορά του παιδιού στην τάξη. Συνήθως έλειπε η φιγούρα του πατέρα. Έλεγε ότι “ο μπαμπάς ταξιδεύει”. Δεν ήταν ποτέ στη ζωγραφιά, ενώ η μαμά είχε πάνω της όλα τα αυτοκόλλητα».