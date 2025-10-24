Η φλεγμονή είναι μια φυσική διαδικασία άμυνας του οργανισμού. Όταν όμως παρατείνεται, μετατρέπεται σε έναν σιωπηλό εχθρό που επιταχύνει τη γήρανση των κυττάρων, καταπονεί τα αγγεία και αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες, διαβήτη και εκφυλιστικά νοσήματα. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η χρόνια φλεγμονή είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που η νεότητα, κυτταρική και σωματική, «χάνεται» πρόωρα.

Και εδώ έρχεται η ελαιοκανθάλη, μια φυσική πολυφαινόλη του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, γνωστή και ως «η αντιφλεγμονώδης δύναμη των ελιών».

Επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση

Η δράση της ελαιοκανθάλης ανακαλύφθηκε από τους Beauchamp και συνεργάτες στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (Nature, 2005), οι οποίοι απέδειξαν ότι η ουσία δρα όπως η ιβουπροφαΐνη, αναστέλλοντας τα ίδια ένζυμα (COX-1 και COX-2) που προκαλούν φλεγμονή.

Νεότερες μελέτες (Cicerale et al., Molecular Nutrition & Food Research, 2012) έδειξαν ότι η συστηματική κατανάλωση ελαιοκανθάλης συμβάλλει στη μείωση των φλεγμονωδών δεικτών στο αίμα, ενώ παράλληλα προστατεύει τα ενδοθηλιακά κύτταρα που επενδύουν τα αγγεία.

Σε πρόσφατη κλινική μελέτη (APRIL Study, Clinical Nutrition, 2023), η καθημερινή πρόσληψη πολυφαινολών ελαιολάδου βελτίωσε σημαντικά τη λειτουργία του ενδοθηλίου και τη ροή του αίματος, ενισχύοντας την καρδιαγγειακή ευεξία σε ενήλικες με αυξημένο οξειδωτικό στρες.

Νεότητα από μέσα προς τα έξω

Η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες είναι οι δύο κύριοι μηχανισμοί που επιταχύνουν τη φθορά των κυττάρων. Όταν αυτοί περιοριστούν, το σώμα ανακτά τη φυσική του ισορροπία:

τα αγγεία παραμένουν ελαστικά,

η καρδιά λειτουργεί πιο αποτελεσματικά,

και το δέρμα διατηρεί τη λάμψη και τη σφριγηλότητά του.

Η ελαιοκανθάλη, μέσα από τη στοχευμένη αντιφλεγμονώδη της δράση, προστατεύει τον οργανισμό εκ των έσω, αποτελώντας ένα από τα ισχυρότερα φυσικά “αντίδοτα” στη γήρανση που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Η δύναμη των 1000 ελιών

Το Thousand Olives είναι ένα καινοτόμο, φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής (αγουρέλαιο) πλούσιο σε πολυφαινόλες. Βασίζεται σε πρωτοποριακή πατέντα* εκχύλισης και απομόνωσης ελαιοκανθάλης και άλλων πολυφαινολών. Αποτελεί αποτέλεσμα 20ετούς έρευνας Καθηγητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάθε κάψουλα Thousand Olives περιέχει 5mg μείγματος πολυφαινολών – στη φυσική αναλογία που υπάρχουν στο ελαιόλαδο – και εγγυημένα την υψηλότερη ποσότητα (πάνω από το 50%) ελαιοκανθάλης. Η ελαιοκανθάλη είναι μία από τις πιο δραστικές πολυφαινόλες, με αποδεδειγμένες δράσεις σε διεθνείς μελέτες.

Η καθημερινή λήψη 5mg πολυφαινολών συμβάλλει στην προστασία των λιπιδίων του αίματος, όπως της χοληστερίνης, από το οξειδωτικό στρες, προλαμβάνοντας έτσι τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας και την στένωση των αγγείων. Επιπλέον, προστατεύει τα κύτταρα από την πρόωρη γήρανση λόγω οξειδωτικού στρες που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες.

Κάθε συσκευασία Thousand Olives περιέχει 30 κάψουλες, που προέρχονται από εκχύλισμα τουλάχιστον 1000 ελιών (thousand olives).

*Η μέθοδος εκχύλισης προστατεύεται από εικοσαετές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΕP3924081).

Περισσότερα: https://thousand-olives.com

*Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή.

Συνιστάται πάντοτε, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος, να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών.

