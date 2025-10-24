Απολογούνται οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 37 κατηγορουμένους, που συνελήφθησαν για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την έναρξη των απολογιών, ενώπιον της ανακρίτριας, η πρώτη που έδωσε εξηγήσεις, απολογούμενη, ήταν μία έγκυος, η οποία χθες παρουσίασε αδιαθεσία και μετήχθη στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Όσοι έχουν μεταχθεί για απολογίες, υπάγονται στην κατηγορία, όχι εκείνων που οργάνωσαν και μετείχαν ουσιαστικά στο κύκλωμα της απάτης, αλλά εκείνοι που εισέπραξαν μικροποσά επιδοτήσεων, της τάξεως 500 ως 1000 ευρώ. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν ήταν νόμιμες.

Σε ό,τι αφορά την έγκυο που απολογήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την άρνηση των κατηγοριών, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι έπεσε θύμα απάτης ενός μεσίτη και ενός λογιστή, τους οποίους και έχει μηνύσει, όπως ανέφερε. Κατά την απολογία της, φέρεται, μεταξύ άλλων, να ισχυρίστηκε και τα εξής. «Έκανα έναρξη ως αγρότισσα, το 2019, με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή, ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση, θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως, ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη, τους οποίους μήνυσα για απάτη».

Πάντως οι πρωταγωνιστές της απάτης, ένας από τα Γιαννιτσά και άλλος από την Κρήτη, θα απολογηθούν τις επόμενες, ημέρες ενώπιον της ανακρίτριας, ενώ οι κατηγορίες που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους είναι βαρύτατες, απάτες, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς από την Οικονομική Αστυνομία, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.