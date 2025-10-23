Με την κατάθεση του Αλέξανδρου Βαλυράκη, γιου του Σήφη Βαλυράκη, συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠαΣοΚ. Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται δύο αδέρφια ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία.

«Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του, αλλά δεν μπόρεσε να προστατευθεί για να σωθεί», ανέφερε ο μικρότερος γιος του εκλιπόντα. «Είδα έναν άνθρωπο που ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και στο πρόσωπο. Είχε μελανιές, αμυντικά τραύματα στα χέρια και χτυπήματα στο κεφάλι. Είχε ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό», περιέγραψε ο ίδιος.

«Ήμουν κοντά με τον πατέρα μου ,δουλεύαμε και μαζί. Και είχε τύχει εκείνη τη χρονιά να μου λέει σκηνικά που είχε ζήσει στις φυλακές στην Αλβανία. Και μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση όπου τρως ξύλο, πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Εγώ, όταν τον είδα, κατάλαβα πως αυτό προσπαθούσε να κάνει από τα τραύματα που είχε καλύψει το κεφάλι του», περιέγραψε ο Αλέξανδρος Βαλυράκης για το απόγευμα της 24ης Ιανουαρίου 2021, που εκείνος βρισκόταν στην Αθήνα.

Μάλιστα, ο γιος του πρώην υπουργού συμπλήρωσε ότι ο πατέρας του ήταν προσεκτικός στο ψαροντούφεκο, φορούσε πάντα ειδική στολή και ήταν αυστηρός σε θέματα ασφαλείας.

Πώς έμαθε ότι ο πατέρας του αγνοείται;

«Άνοιξα το τηλέφωνό μου γύρω στις 16: 50, είχε πολλά μηνύματα. Βρισκόμουν στο κέντρο της Αθήνας. Με το πού με πήραν τηλέφωνο ανησύχησα πολύ, ήμουν σίγουρος ότι είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Έφυγα από την Αθήνα αργότερα γύρω τις 19:00, όταν βρήκα τρόπο γιατί το δικό μου όχημά είχε πρόβλημα. Περίπου 10 με 15 λεπτά πριν φτάσω, με πήρε ο αδελφός μου…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Βαλυράκης.

Παράλληλα, τόνισε ότι ουδέποτε πέρασε από το μυαλό του ότι τα τραύματα που είχε η σορός του πατέρα του ήταν από προπέλα.

Οι διάλογοι από τη δικαστική αίθουσα

Πρόεδρος – Μάρτυρας

Πρόεδρος: Πήγατε στο σημείο;

Μάρτυρας: Ναι. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί είχε πολύ κόσμο. Είδα τον πατέρα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος. Η αντίδραση μου εκείνη τη στιγμή ήταν να προστατεύσω τον πατέρα μου. Είδα τον πατέρα μου μετά στο νοσοκομείο.

Πρόεδρος: Πείτε μας για το μετά που πήγατε στο νοσοκομείο. Τι είδατε;

Mάρτυρας: Πήγα εκεί με τον αδελφό μου, δεν τον άφησα να κάνει την αναγνώριση εκείνος. Πήγα εγώ πρώτος. Είδα τον πατέρα μου και η εικόνα ήταν πολύ δύσκολη. Εγώ είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα στα χέρια. Ήταν ξυλοκοπημενος, ακόμη και το πρόσωπό του. Είχε μελανιές στο κεφάλι του, αμυντικά τραύματα και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό… Ήμουν πολύ κοντά με τον πατέρα μου. Είχε τύχει να συζητήσουμε για την καταναγκαστικη εργασία στις φυλακές της Αλβανίας που είχε βρεθεί. Τότε μου είχε πει πως όταν σε χτυπούν, πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Το μυαλό μου πήγε εκεί. Ότι δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του, αλλά δεν μπόρεσε να προστατευθεί για να σωθεί.

Πρόεδρος: Σας είχε πει, αν υπήρχαν γενικότερα θέματα με προστριβές στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Όχι, μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου, δεν ήξερα γι’ αυτά. Μετά έμαθα ότι οι επαγγελματίες ψαράδες, αν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα, έκαναν ακόμη και εμβολισμούς. Άκουσα πράγματα ανατριχιαστικά….

Συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας – Μάρτυρας

Συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας: Ήταν ήπιος άνθρωπος;

Μάρτυρας: Δεν ήταν καθόλου εριστικός, ήταν απλός. Δεν τον έχω δει ποτέ να μαλώνει με κανέναν ούτε είχε βρίσει ποτέ μπροστά μου.

Συνήγορος: Είχε συμβεί ποτέ ατύχημα στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Ποτέ, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις, και αυτός βούταγε για 2, το πολύ 3 ώρες. Ο πατέρας μου δε βούταγε για να πιάσει ψάρια. Δεν ήταν ο σκοπός του. Το θεωρούσε νούμερο ένα άσκησή του.

Συνήγορος: Του άρεσε να αυξάνει ταχύτητα;

Μάρτυρας: Μπορεί να ήταν αγωνιστής ή γενναίος, αλλά ριψοκίνδυνος δεν ήταν ποτέ.

Συνήγορος: Η αίσθηση σας εκείνο το βράδυ, στο μυαλό σας πέρασε η σύνδεση τραυμάτων με τη προπέλα;

Μάρτυρας: Σε καμία περίπτωση μια προπέλα δεν κάνει τέτοιες μελανιές και κοψίματα στο πρόσωπο. Και το γεγονός ότι η στολή του ήταν άθικτη κάτι σημαίνει.