Ένας από τους πιο σκληραγωγημένους πολιτικούς της γενιάς του, παθιασμένος με τη θάλασσα και έμπειρος ψαροντουφεκάς, ο Σήφης Βαλυράκης, ξεκίνησε εκείνο το κυριακάτικο πρωινό της 24ης Ιανουαρίου 2021, για μία εξόρμηση με το φουσκωτό του, για ψάρεμα.

Το σκάφος, που είχε το όνομα «Μίνα» προς τιμήν της συζύγου του, βγήκε στα ανοιχτά από το λιμάνι της Ερέτριας. Για τον Σήφη, ήταν μια συνηθισμένη ρουτίνα, θάλασσα, ψάρεμα, άσκηση. Για τη μοίρα όμως, ήταν το τελευταίο του ταξίδι.

Ο 77χρονος πολιτικός ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση και δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Το κινητό του το είχε αφήσει στο σπίτι, όπως έκανε πάντα όταν πήγαινε βόλτα με το φουσκωτό.

Το μοιραίο απόγευμα, η σύζυγός του, βλέποντας οτι ο άνδρας της, καθυστερεί να επιστρέψει, άρχισε να ανησυχεί και ειδοποίησε τις αρχές. Μέσα της γνώριζε ότι κάτι δε πήγαινε καλά.

Ο εντοπισμός του φουσκωτού

Ώρα αργότερα, το σκάφος του Βαλυράκη βρέθηκε προσαραγμένο στη νησίδα Αγία Τριάδα. Η μηχανή του σκάφους δούλευε ακόμη, ενώ στο εσωτερικό, υπήρχαν δύο ψαροντούφεκα. Ο Σήφης όμως, δεν βρισκόταν εκεί. Η αγωνία κορυφωνόταν.

Η αναζήτηση συνεχίστηκε ώσπου το άψυχο σώμα του πρώην υπουργού εντοπίστηκε στα βράχια του Πεζονησίου, δυο μίλια μακριά από το φουσκωτό. Σύμφωνα με πληροφορίες φορούσε τη στολή της κατάδυσης.

Ο μάρτυρας που άλλαξε τα δεδομένα

Την επόμενη μέρα, ένας ερασιτέχνης ψαροντουφεκάς εμφανίστηκε οικειοθελώς στο Λιμεναρχείο Ερέτριας. Κατέθεσε ότι είδε το φουσκωτό του Βαλυράκη να έχει πιθανότατα πρόβλημα με τη μηχανή και να τον προσεγγίζει ένα λευκό καΐκι.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, υπήρξε έντονη λογομαχία ανάμεσα στον πολιτικό και τον ψαρά, με απειλές ότι θα καλέσει το Λιμενικό. Ακολούθησαν, όπως είπε, ελιγμοί του αλιευτικού γύρω από το φουσκωτό του Βαλυράκη, που προκάλεσαν επικίνδυνο κυματισμό.

Την περιγραφή του, ήρθε να ενισχύσει ένα βίντεο κατοίκου που κατέγραψε τυχαία το περιστατικό από μακριά, με την προκλητική συμπεριφορά του ψαρά, χωρίς να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στη θάλασσα. Το υλικό αυτό παραδόθηκε στις αρχές και συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία.

Η έρευνα στα καΐκια

Μετά τη μαρτυρία, οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες και τους ελέγχους, σε δεκάδες επαγγελματικά αλιευτικά στην Ερέτρια, στον Ωρωπό και σε γειτονικά λιμάνια. Ο αυτόπτης αναγνώρισε τρία σκάφη που έμοιαζαν με εκείνο που είδε. Οι ιδιοκτήτες τους, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, κάποιοι μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι είχε φουρτούνα την επίμαχη μέρα και δεν βγήκαν για ψάρεμα, ισχυρισμός που διαψεύστηκε καθώς, όπως αποδείχθηκε τουλάχιστον δύο από αυτούς βρίσκονταν όντως στη θάλασσα τη μοιραία ημέρα.

Το αίνιγμα της ιατροδικαστικής

Η νεκροψία νεκροτομή στη σορό του Σήφη Βαλυράκη έδειξε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στο λαιμό, ενώ διαπιστώθηκαν και ενδείξεις πνιγμού. Ο ιατροδικαστής ανέφερε ως πιθανή αιτία θανάτου, είτε χτύπημα από την προπέλα του ίδιου του φουσκωτού, είτε από άλλο σκάφος. Η διχογνωμία αυτή φούντωσε τις υποψίες. Η οικογένεια από την πρώτη στιγμή είχε υπόνοιες, ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και διόρισε δικούς της τεχνικούς συμβούλους, ιατροδικαστή αλλά και ειδικούς σε ηλεκτρονικά ίχνη, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η μάχη της οικογένειας Βαλυράκη

Η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να επιμένει πως δεν επρόκειτο για ατύχημα. Με δημόσιες δηλώσεις και με συνεχείς προσφυγές στη Δικαιοσύνη, τόνιζε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και ζητούσε επίμονα να κληθούν οι ύποπτοι ψαράδες για να καταθέσουν. Η επιμονή της είχε αποτέλεσμα μήνες αργότερα, ο φάκελος δεν μπήκε στο αρχείο ως ατύχημα, αλλά δόθηκε εντολή για την υπόθεση να διερευνηθεί ως ανθρωποκτονία.

Δικαστικές εξελίξεις

Ακολούθησαν πραγματογνωμοσύνες, ανακρίσεις και αντιφατικές καταθέσεις από τους αλιείς. Οι ύποπτοι ψαράδες βρέθηκαν αντιμέτωποι ακόμη και με κατηγορίες ψευδορκίας, λόγω αντιφάσεων στις καταθέσεις τους. Η υπόθεση πέρασε από τον έναν εισαγγελέα στον άλλον, με την οικογένεια να επιμένει, ότι ο Σήφης Βαλυράκης σφαγιάστηκε.

Ένα άλυτο μυστήριο

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη παραμένει. Ήταν ατύχημα όπως ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι; Ή εγκληματική ενέργεια όπως επιμένει από την πρώτη στιγμή η οικογένεια Βαλυράκη;

Οι απαντήσεις αναζητούνται μέχρι και σήμερα, με την οικογένεια να συνεχίζει τον αγώνα της για δικαίωση και την κοινή γνώμη να παρακολουθεί μια υπόθεση που συγκλόνισε όχι μόνο για το τραγικό της τέλος, αλλά και για τα σκοτεινά σημεία που τη συνοδεύουν.