Συνεχίζεται σήμερα (09/10) η δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Ο πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρός το πρωινό της 24ης Ιανουαρίου 2021.

Από την αρχή η οικογένειά του έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι ήταν ατύχημα. Την Πέμπτη θα συνεχιστεί η κατάθεση της συζύγου του Σήφη Βαλυράκη, η οποία στην προηγούμενη δικάσιμο με έντονη συγκίνηση και οργή, χαρακτήρισε την υπόθεση «στυγερό έγκλημα» και όχι ατύχημα.

«Ο Σήφης Βαλυράκης που έχει κάνει δύο αποδράσεις, στην Χούντα, έχει κολυμπήσει από το “Αλκατράζ” της Κέρκυρας στην Αλβανία, συνελήφθη και κρατήθηκε στα μπουντρούμια του Χότζα, όχι δεν είχε ατύχημα. Δολοφονήθηκε. Σφαγιάστηκε. Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να ακούμε από την υπεράσπιση περί “ταλαιπωρίας των κατηγορούμενων”. Ο Σήφης ήταν δεινός κολυμβητής, υποβρύχιος ψαράς χωρίς μπουκάλες» είχε αναφέρει τότε.

Πέρα από την Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν και τα δύο παιδιά του εκλιπόντος.