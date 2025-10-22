Σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ένα νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο με drones το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου. «Υπήρξε άμεσο χτύπημα σε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην περιοχή Kholodnoyarkiy του Χαρκόβου. Ξέσπασε φωτιά», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος, Ihor Terekhov.

Αξιωματούχοι πρόσθεσαν αργότερα ότι ένας ενήλικας άνδρας έχασε τη ζωή του και πως 48 παιδιά, τα οποία βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της επίθεσης, ήταν σε κατάσταση πανικού -αν και κανένα δεν τραυματίστηκε -και είχαν απομακρυνθεί από τον χώρο, σημειώνει το Politico.

Nightmarish horrors in Ukraine are turning from night to day. russian terrorists just struck a kindergarten in Kharkiv. Children are wounded — russian terror knows no bounds. pic.twitter.com/AEIbjFylDV — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) October 22, 2025

Η οργισμένη δήλωση Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση στο νηπιαγωγείο, η οποία προκάλεσε νέο κύμα οργής εναντίον της Μόσχας.

Momento exacto de la caída de los drones rusos sobre el jardín infantil en Kharkiv #RussiaIsATerroristState https://t.co/OZdArhEeh3 pic.twitter.com/Lr4tKB6UDD — Tte.Dan 🪖 (@kozako01) October 22, 2025

«Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Όλα τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά από αυτά παρουσιάζουν οξεία αντίδραση στο στρες» δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε έναν παιδικό σταθμό. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο αυθάδης. Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι ληστές και οι τρομοκράτες μπορούν να τιμωρηθούν μόνο με τη βία», πρόσθεσε.

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη εκδώσει δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις στο Χάρκοβο.