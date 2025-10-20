Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν την επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη και τα επόμενα βήματα για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ για τα «επόμενα βήματα προς τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρούμπιο τόνισε «τη σημασία των επερχόμενων δεσμεύσεων, ως ευκαιρία» για να συνεργαστούν οι δύο χώρες «για την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης» στον πόλεμο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

Η Μόσχα από την πλευρά της χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση που είχαν οι δύο υπουργοί οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την προετοιμασία της συνόδου κορυφής. «Έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία της 16ης Οκτωβρίου μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ» ανέφερε σε μια λακωνική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο πρόεδροι σχεδιάζουν να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στη δεύτερη σύνοδο κορυφής αυτού του έτους, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ρωσία λέει ότι θέλει να συζητηθούν μια πιθανή ειρηνευτική λύση αλλά και τρόποι για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Η πρόταση Τραμπ για διχοτόμηση του Ντονμπας

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ότι ο καλύτερος τρόπος να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα ήταν να «κοπεί» η περιοχή του Ντονμπάς με τρόπο που θα άφηνε το μεγαλύτερο μέρος της υπό ρωσικό έλεγχο, αφού φέρεται να πίεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς αυτή τη κατεύθυνση στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

«Ας μείνει κομμένο όπως είναι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One την Κυριακή. «Είναι ήδη κομμένο τώρα», πρόσθεσε, λέγοντας πως μπορούν «να το αφήσουν όπως είναι αυτή τη στιγμή».

«Μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα», είπε. «Προς το παρόν, και οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν στη γραμμή μάχης — να πάνε στα σπίτια τους, να σταματήσουν να πολεμούν, να σταματήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους».

Τραμπ: Η Ουκρανία μπορεί ακόμα να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, αν και “δεν νομίζω ότι θα το κάνει”, λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εν όψει της σχεδιαζόμενης συνόδου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

“Θα μπορούσαν ακόμα να τον κερδίσουν. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν, αλλά θα μπορούσαν ακόμα να τον κερδίσουν” δήλωσε συγκεκριμένα ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Όπως είπε, ο πόλεμος είναι κάτι παράξενο και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι αναμένει να καταλήξει σε μια δίκαιη εμπορική συμφωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενώ ακόμα και ότι σχεδιάζει να επιταχύνει την παράδοση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Αυστραλία, σηματοδοτώντας τόσο την προθυμία για μείωση των εντάσεων με το Πεκίνο όσο και την ώθηση για ενίσχυση των αμυντικών δεσμών με έναν βασικό σύμμαχο στον Ινδο-Ειρηνικό.