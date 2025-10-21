Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι Αμερικανοί συμμετείχαν μαζικά – επτά εκατομμύρια σύμφωνα με τους διοργανωτές – σε διαδηλώσεις εναντίον του «μοναρχικού» τρόπου διακυβέρνησης του ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όπως καταδεικνύει νέα δημοσκόπηση, ο μέσος Αμερικανός αντιλαμβάνεται ότι ο αυταρχισμός του Τραμπ επηρεάζει άμεσα και την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας και συνεπώς και την καθημερινότητα του. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα γνώμης του Associated Press-NORC (ανεξάρτητου κέντρου δημοσκοπήσεων, με έδρα το πανεπιστήμιο του Σικάγου), το 47% των Αμερικανών δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να βρουν μια καλή δουλειά -ποσοστό αυξημένο κατά 10 μονάδες, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023, που ήταν 37%.

Το συγκεκριμένο εύρημα, σε συνδυασμό με το κύμα δασμών του Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα στις ΗΠΑ, τις απελάσεις χιλιάδων μεταναστών, οι οποίοι θα μπορούσαν να τονώσουν την οικονομία, καθώς και τη συνεχιζόμενη – για 21 ημέρα – διακοπή της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης (shutdown), θορυβεί τους Ρεπουμπλικάνους: είχαν υποσχεθεί στους ψηφοφόρους, οικονομική άνθιση και αντ’ αυτής, οι Αμερικανοί διαπιστώνουν ότι οι προσλήψεις «παγώνουν» και ότι ο πληθωρισμός δεν υποχωρεί.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα

Με βάση τη δημοσκόπηση, περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς δηλώνουν ότι το κόστος των τροφίμων αποτελεί σοβαρό οικονομικό βάρος, ενώ το 36% θεωρεί τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος «μεγάλη» πηγή άγχους. Τέσσερις στους 10 δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ο ένας στους τρεις αισθάνεται έντονο άγχος για τις τιμές των καυσίμων. Μόνο το 36% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται την οικονομία. Οι νέοι Αμερικανοί, κάτω των 30 ετών, εμφανίζονται πολύ πιο απαισιόδοξοι σε σχέση με τους γονείς τους: οκτώ στους 10 δηλώνουν ότι δεν ελπίζουν ότι θα μπορέσουν κάποτε να αγοράσουν δικό τους σπίτι -στους άνω των 60 ετών, την πεποίθηση αυτή αυτή εκφράζουν οι έξι στους 10.

«Βοδινό από την Αργεντινή»

Λίγο πριν από τη δημοσίευση της δημοσκόπησης, ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις ανησυχίες των καταναλωτών, αναφορικά με τις τιμές των τροφίμων, δήλωσε την Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αγοράσουν βοδινό κρέας από την Αργεντινή. «Θα αγοράσουμε λίγο βοδινό από την Αργεντινή», είπε ο Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, Air Force One, κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Φλόριντα στην Ουάσινγκτον. «Αυτό θα έριχνε τις τιμές του κρέατος».

Η χείρα βοηθείας στον Μιλέι ενόψει εκλογών

Η δήλωσή του δεν ήταν τυχαία, καθώς είχε υποσχεθεί, λίγες μέρες νωρίτερα, να ασχοληθεί με το ζήτημα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Οι τιμές του βοδινού κρέατος στις ΗΠΑ παραμένουν υψηλές για διάφορους λόγους, όπως η ξηρασία και η μείωση των εισαγωγών από το Μεξικό. Όμως η πρόταση του Τραμπ για την εισαγωγή βοδινού κρέατος από την Αργεντινή, είναι και μια προσπάθεια να βοηθήσει τον αργεντινό ομόλογό του, Χαβιέρ Μιλέι, στενό πολιτικό του σύμμαχο, ο οποίος βλέπει την οικονομία της Αργεντινής να παραπαίει. Ο Μιλέι, o οποίος σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ABC, έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ πακέτο διάσωσης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με μεγάλες πιθανότητες να το λάβει, χρειάζεται τη στήριξη του Τραμπ, ενόψει και των βουλευτικών εκλογών στην Αργεντινή, στις 26 Οκτωβρίου.

Ο ρόλος των μεταναστών στον πληθωρισμό

Παρότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ δεν υποχωρεί, η έκρηξη του, σύμφωνα με οικονομολόγους, δεν ήταν τόσο σοβαρή όσο πολλοί φοβούνταν. Και αυτό, επειδή την τελευταία πενταετία, σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όπως τονίζουν, μεγάλη εισροή μεταναστών. Όμως η μαζική αναστολή της μετανάστευσης, την οποία ασκεί ο Τραμπ, αντιστρέφει αυτή την τάση, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος απελαύνει τους ανειδίκευτους εργάτες και αποθαρρύνει τους πιο εξειδικευμένους επαγγελματίες από το να φέρουν τις δεξιότητες και το ταλέντα τους στις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα είναι να έχει περιοριστεί δραστικά η εισροή, στην Αμερική, ξένων εργαζομένων, η οποία είχε συμβάλει στη μείωση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και στην άνοδο των μισθών.