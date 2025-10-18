Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το Σάββατο απ’ άκρη σ’ άκρη στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της No Kings Day, μιας ημέρας μαζικών κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τον πρόεδρο ως αυταρχικό και υπενθυμίζουν την ανάγκη πολιτικής συμμετοχής και δημοκρατικών διαδικασιών. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε μια καρναβαλική ατμόσφαιρα, με πολύχρωμες αφίσες και κοστούμια που σατιρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης.

BREAKING: Massive turnout at the No Kings Day protest in New York City Times Square. This is Trump‘s worst nightmare. People normalizing the fact that it’s OK to protest against a wannabe dictator. pic.twitter.com/V2s0sE8fdW — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 18, 2025

Στην Times Square της Νέας Υόρκης, ο κόσμος πλημμύρισε την πλατεία με συνθήματα όπως: «Όχι άλλο Τραμπ» και «Ορκίζομαι πίστη σε κανένα βασιλιά». Οι διαδηλωτές φορούσαν κοστούμια, συμπεριλαμβανομένων φουσκωτών βατράχων, αναπαράγοντας μια πρωτοβουλία ακτιβιστών στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

BREAKING: This is in Trump’s back yard. Washington DC No Kings Day Protest. This is just the start of the day. It is absolutely unbelievable how many people are turning out for this. I love how everyone is staying peaceful. It’s exactly what Trump doesn’t want. pic.twitter.com/xHuCHguAyg — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 18, 2025

Το κίνημα No Kings Day έχει ρίζες σε μια προηγούμενη διαδήλωση, τον περασμένο Ιούνιο, με περίπου 2.000 συγκεντρώσεις σε όλες τις πολιτείες. Τότε, είχε συμπέσει με τη στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσινγκτον για τα 250 χρόνια των Ενόπλων Δυνάμεων και τα γενέθλια του Τραμπ.

Αυτή τη φορά είχαν προγραμματιστεί περίπου 600 επιπλέον διαμαρτυρίες, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.

Κινητοποιήσεις

Στην Ατλάντα: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη, αλλά οι συμμετέχοντες εξέφρασαν έντονη απογοήτευση για τις πολιτικές της κυβέρνησης, ιδιαίτερα για την μεταχείριση των μεταναστών.

HAPPENING NOW: A MASSIVE crowd of protesters flood the streets of San Diego for a “No Kings Day” rally showing their love for America and standing up against the corrupt fascist Trump administration pic.twitter.com/FWIp9d8I5C — Marco Foster (@MarcoFoster_) October 18, 2025

Στη περιφέρεια του Madison, στο Κεντάκι: Διαδηλωτές στάθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ διερχόμενοι οδηγοί φώναζαν υπέρ του Τραμπ. Οι διοργανωτές λένε ότι η κινητοποίηση επηρεάστηκε από την κυβερνητική αναστολή λειτουργιών, τις επιθέσεις κατά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την πίεση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις επιχειρήσεις μετανάστευσης και την παρουσία ομοσπονδιακών στρατευμάτων στις πόλεις.

«Βλέπουμε ότι ο κόσμος κατανοεί ότι αυτό δεν είναι σπριντ αλλά μαραθώνιος,», λέει ο Hunter Dunn, οργανωτής από την ομάδα 50501.

Thousands of protesters gather for the No Kings rally in Boston. pic.twitter.com/r8RM2HU7PV — Crazy flix (@Crazyflix94) October 18, 2025

Αντίκτυπος και πολιτική ανάλυση

Η ένταση των δράσεων του Τραμπ στη δεύτερη θητεία του φαίνεται να ενεργοποιεί πιο δυναμικές αντιδράσεις, σύμφωνα με τον Jeremy Pressman, καθηγητή πολιτικής επιστήμης και συνδιευθυντή του Crowd Counting Consortium.

Η προηγούμενη κινητοποίηση, τον Ιούνιο, θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι διαδηλώσεις τώρα επεκτείνονται σε περιοχές που ψήφισαν συντριπτικά Ρεπουμπλικανούς, περισσότερο από ό,τι κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

Υποστήριξη και δηλώσεις

Οι διοργανωτές περιλαμβάνουν εθνικές και τοπικές ομάδες, όπως οι Indivisible και MoveOn και έχουν λάβει δημόσια στήριξη από διασημότητες, όπως ο Robert De Niro: «Αυτή τη φορά επαναστατούμε, υψώνοντας τις φωνές μας, χωρίς βία, για να διακηρύξουμε: Όχι βασιλιάδες».

Η φράση παραπέμπει στον Βασιλιά Γεώργιο Γ’, ενώ οι διοργανωτές θεωρούν ότι ο Τραμπ επιβάλλει αυταρχική διακυβέρνηση.

Ο πυρήνας των διαδηλώσεων είναι μη βία, με εκπαίδευση των διοργανωτών σε αποκλιμάκωση εντάσεων.

Αντιδράσεις Ρεπουμπλικάνων

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατήγγειλαν τις διαδηλώσεις, τις χαρακτήρισαν ως «εκστρατεία μίσους της Αμερικής» και τις απέδωσαν, χωρίς στοιχεία, σε πληρωμένους συμμετέχοντες.

Ο Mike Johnson, πρόεδρος της Βουλής, δήλωσε: «Είναι όλοι οι υπέρμαχοι της Χαμάς και, ξέρετε, οι αντιφασίστες. Όλοι αυτοί εκδηλώνονται τώρα».

Ακόμα πιο υπεραπλουστευτικός ο Scott Bessent, υπουργός Οικονομικών, είπε στο Fox Business: «Ξέρετε, το ”όχι βασιλιάδες” σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μισθοί. Δεν υπάρχουν μισθοί και δεν υπάρχει κυβέρνηση».