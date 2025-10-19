Αντιδράσεις στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ μετά τη νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανάρτησε βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικονίζει ως «βασιλιά Τραμπ» να πιλοτάρει μαχητικό αεροσκάφος και να «βομβαρδίζει» διαδηλωτές του κινήματος «No Kings» με καφέ υγρό.

Το βίντεο αναρτήθηκε και στους επίσημους λογαριασμούς της κυβέρνησης και κυκλοφόρησε την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωναν ειρηνικά σε όλες τις πολιτείες σε βάρος του Προέδρου τους.

Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι αντέδρασαν με χλευασμό και κατηγορίες προς τους διαδηλωτές, ενώ επικριτές προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί προκλητικές εικόνες και βίαιη ρητορική για να δικαιολογήσει αυξημένη στρατιωτικοποίηση και καταστολή της διαφωνίας.

Την ίδια στιγμή και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μοιράστηκε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ φοράει στέμμα και κάπα, ενώ η Νάνσι Πελόζι και άλλοι Δημοκρατικοί γονατίζουν μπροστά του.