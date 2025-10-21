Με τους δικηγόρους να έχουν καταθέσει ήδη αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας πέρασε το κατώφλι της φυλακής La Sante του Παρισιού, στην πρώτη ημέρα έκτισης της κάθειρξης των πέντε ετών που καταδικάστηκε, ως ένοχος για διαφθορά.

Ο 70χρονος Σαρκοζί θα «φιλοξενείται» στη μονάδα απομόνωσης, όπου οι κρατούμενοι στεγάζονται σε μονά κελιά και για λόγους ασφαλείας, τους διατίθεται χωριστή φύλαξη κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων τους.

Οι συνθήκες είναι παρόμοιες με την υπόλοιπη φυλακή: τα κελιά έχουν εμβαδόν 9 έως 12 τετραγωνικά μέτρα και, μετά τις ανακαινίσεις, περιλαμβάνουν πλέον ιδιωτικά ντους.

Ο Σαρκοζί θα έχει πρόσβαση σε τηλεόραση – με μηνιαία χρέωση 14 ευρώ (16 δολάρια) – και σταθερό τηλέφωνο.

Ιδού το γράφημα της εφημερίδας Le Parisien που περιγράφει το κελί του γάλλου πρώην προέδρου.

Τι θα κάνει ο Σαρκοζί στον ελεύθερο χρόνο του

Οι συνήγοροι του Σαρκοζί δήλωσαν νωρίτερα, πως ο πελάτης τους θα ασχοληθεί με τη συγγραφή κατά τη διάρκεια της κράτησής του και μάλιστα θα καταγράψει την εμπειρία του από τη φυλακή. Ο ίδιος πάντως δήλωσε στην εφημερίδα Le Figaro ότι θα πάρει μαζί του τρία βιβλία για την πρώτη εβδομάδα πίσω από τα κάγκελα, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου «Ο Κόμης ΜοντεΚρίστο» του Αλεξάνδρου Δουμά, που αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που φυλακίστηκε άδικα και σχεδίασε την εκδίκησή του εναντίον εκείνων που τον πρόδωσαν.

Η υποδοχή

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!», φώναζαν οι κρατούμενοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, όταν ο πρώην πρόεδρος πέρασε τις πύλες των ιστορικών φυλακών La Santé.