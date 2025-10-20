Συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων την περασμένη Παρασκευή 17/10 ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος αναμένεται να περάσει την πόρτα της φυλακής La Santé στο Παρίσι αύριο Τρίτη 21/10.

«Ήταν φυσιολογικό, σε προσωπικό επίπεδο, να φιλοξενήσω έναν από τους προκατόχους μου σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Σλοβενία. Όπως είπε η επίσκεψη δεν είχε ως στόχο να παραβιάσει την ανεξαρτησία της γαλλικής δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σαρκοζί θα είναι ο πρώτος Γάλλος ηγέτης που θα φυλακιστεί μετά τον Φιλίπ Πεταίν, τον επικεφαλής του καθεστώτος του Βισύ που συνεργάστηκε με τους ναζί, ο οποίος φυλακίστηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μπει στη φυλακή για συμμετοχή σε ποινική συνωμοσία με τη Λιβύη, με στόχο την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας, το 2007 από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Σύμφωνα με πηγές των φυλακών, είναι πιθανό να κρατηθεί σε ένα από τα απομονωμένα κελιά των εννέα τετραγωνικών μέτρων ώστε να μην έχει επαφή με άλλους κρατούμενους. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα παραμείνει ο Σαρκοζί στη φυλακή.