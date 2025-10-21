Πλήθος υποστηρικτών του πρώην προέδρου της Γαλλίας περίμεναν τον Νικολά Σαρκοζί να βγει από το σπίτι του για τελευταία φορά, το επόμενο μεγάλο σχετικά διάστημα, προκειμένου να μεταβεί στη φυλακή της πόλης των Παρισίων La Sante και να ξεκινήσει την έκτιση της ποινής κάθειρξης των πέντε ετών που του επιβλήθηκε, μετά την καταδίκη του για διαφθορά.

Στο πλευρό του η σύζυγός του, πρώην μοντέλο και τραγουδίστρια, η εντυπωσιακή Κάρλα Μπρούνι, τον συνόδευσε μέχρι το αυτοκίνητο που θα τον μετέφερε στο σωφρονιστικό κατάστημα που θα φιλοξενήσει τον 70χρονο, αποχαιρετώντας τον με μια θερμή αγκαλιά κι ένα παθιασμένο φιλί.

Ο κόσμος επευφημούσε τον πρώην πρόεδρο, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του και τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας.

Διμοιρία αστυνομικών είχε παραταχθεί στην είσοδο των φυλακών, για την «υποδοχή» του σημαντικού κρατούμενου. Στη La Sante έχουν κρατηθει στο παρελθόν διάφορες προσωπικότητες, όπως ο βενεζουελάνος διεθνής τρομοκράτης Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσες, περισσότερο γνωστός ως Κάρλος το Τσακάλι και ο Ζαν Λικ Μπρουνέλ, ιδιοκτήτης πρακτορείου μοντέλων και στενός συνεργάτης του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα και μαστροπεία, χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Μπρουνέλ βρέθηκε κι αυτός νεκρός στο κελί του το 2022, ενώ εξέτιε ποινή για βιασμό ανηλίκων.