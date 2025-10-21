Στη φυλακή μπαίνει σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρώτος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που θα εκτίσει ποινή, Νικολά Σαρκοζί, καθώς ξεκινά η εκτέλεση της πενταετούς καταδίκης του για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 με χρήματα του Μουαμάρ Καντάφι, του ηγέτη της Λιβύης.

Τις πόρτες της φημισμένης φυλακής La Santé περνάει ο Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί θα εκτίσει την ποινή του στις φυλακές «Υγεία» (La Santé) του Παρισιού, υπό ειδικές συνθήκες κράτησης, αφού του απαγορεύεται η επαφή με άλλους κρατούμενους (θα βρεθεί δηλαδή στην πτέρυγα απομόνωσης που διαθέτει το σωφρονιστικό κατάταστημα), ενώ δεν θα έχει δικαίωμα χρήσης κινητού τηλεφώνου. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης το κελί που έχει ετοιμαστεί για τον πρώην πρόεδρο είναι εννέα τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει ένα παράθυρο και μια τηλεόραση. Οι κρατούμενοι της συγκεκριμένης πτέρυγας δικαιούνται μόνο έναν περιπάτο στο προαύλιο τη μέρα, το οποίο προαύλιο είναι μικρότερο από το κεντρικό και επίσης απομονωμένο.

Γνωστοί πρώην κρατούμενοι

Στην συγκεκριμένη φυλακή κατά το παρελθόν έχουν κρατηθεί διάφορες προσωπικότητες, όπως ο Βενεζουελάνος διεθνής τρομοκράτης Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσες, που είναι περισσότερο γνωστός ως Κάρλος το Τσακάλι, ενώ πρόσφατα σχετικά είχε φυλακιστεί ο Ζαν Λικ Μπρουνέλ, ιδιοκτήτης πρακτορείου μοντέλων και στενός συνεργάτης του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα και μαστροπεία, χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Μπρουνέλ βρέθηκε κι αυτός νεκρός στο κελί του το 2022, ενώ εξέτιε ποινή για βιασμό ανηλίκων.

Άγνωστος ο χρόνος παραμονής του πρώην προέδρου στη φυλακή

Σύμφωνα με τις αναφορές στα γαλλικά μέσα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο πόσο διάστημα της ποινής του ο Σαρκοζί θα εκτίσει στο συγκεκριμένο κελί, καθώς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις με το που περάσει το κατώφλι των φυλακών έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του σε περιορισμό κατ’ οίκον με βραχιολάκι. Όπως πάντως είχε αναφέρει ο ίδιος σε σχετικές του δηλώσεις τον Σεπτέμβριο: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή – αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Ο πρώην πρόεδρος σε δηλώσεις του στην εφημερίδα La Tribune Dimanche την Κυριακή ανέφερε ότι έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες του και αισθάνεται ήρεμος πριν από την έναρξη της ποινής του. Σχεδιάζει να περάσει τον χρόνο του στη φυλακή γράφοντας ένα βιβλίο, ανέφερε η εφημερίδα.

Συνάντηση με Μακρόν, αφαίρεση τίτλων και στήριξη από τη δεξιά

Επιπλέον όπως έγινε γνωστό, ο Σαρκοζί συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων την Παρασκευή, χωρίς όμως να δουν το φως της δημοσιότητας τα όσα συζήτησαν.

Όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εξαιτίας της καταδίκης του, αφαιρέθηκε από τον πρώην πρόεδρο η ύψιστη διάκριση στην Γαλλία, το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής.

Πρόσφατη έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 ενήλικες που διεξήχθη από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Elabe κατέγραψε πως έξι στους δέκα ανθρώπους που ζουν στη Γαλλία πιστεύουν ότι η ποινή φυλάκισης του Σαρκοζί είναι «δίκαιη».

Ωστόσο, ο πρών πρόεδρος εξακολουθεί να είναι δημοφιλής στη γαλλική δεξιά.

Ο γιος του, Λουί Σαρκοζί, ο οποίος γράφει σε μια ακροδεξιά εφημερίδα και είναι υποψήφιος δήμαρχος στη νότια Γαλλία, κάλεσε το Σάββατο τον κόσμο να «έρθει και να δείξει την υποστήριξή του» στον πατέρα του έξω από το σπίτι του το πρωί της Τρίτης.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου που έλαβε την απόφαση καταδίκης του Σαρκοζί για συνωμοσία, δέχθηκε απειλές για την ζωή της, ωθώντας τον Μακρόν να χαρακτηρίσει δημόσια τέτοιες επιθέσεις ως «απαράδεκτες».